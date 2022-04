Mensen die contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven vanaf woensdag niet meer in quarantaine. Ook vervalt dan het advies om op drukke plekken een mondkapje te dragen. Dat heeft het kabinet dinsdagmiddag besloten na advies van het RIVM.

Mensen die Nederland inreizen hebben bovendien geen gezondheidsverklaring meer nodig. Ook het zelftestadvies direct na aankomst en op de vijfde dag na aankomst vervalt voor reizigers.

De versoepelingen gaan woensdag in. De mondkapjesplicht in vliegtuigen en op vliegvelden na de controle bij de douane blijft. Dat komt volgens het kabinet door internationale afspraken.

Het RIVM stelt dat quarantaine in dit soort gevallen weinig bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus. Daarnaast heeft de maatregel grote maatschappelijke gevolgen. Het kabinet is het daarmee eens.

De basismaatregelen blijven van kracht, meldt het kabinet. Dat houdt in dat hygiënemaatregelen zoals hoesten en niezen in de elleboog, regelmatig je handen wassen, thuisblijven bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht nog steeds worden aangeraden.

Hetzelfde geldt voor het dringende advies om je te laten vaccineren tegen COVID-19 en (indien geadviseerd) een herhaalprik te halen. Ook blijft het dringende isolatieadvies van minimaal vijf dagen bij een positieve zelftest behouden.

Volgens het kabinet is het belangrijk om waakzaam te blijven. Het is mogelijk dat het aantal besmettingen met het coronavirus in het najaar weer oploopt.