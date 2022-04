Het aantal mensen dat vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis moest worden opgenomen, is afgelopen week meer dan gehalveerd. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. Ook op de ic's nam het aantal coronapatiënten fors af.

In de ziekenhuizen werden vorige week 482 mensen met een coronabesmetting opgenomen. Bij 378 van hen was corona ook de reden van de ziekenhuisopname, de rest werd om een andere reden opgenomen in het ziekenhuis en testte daar positief op het coronavirus.

Een week eerder werden nog ruim twee keer zo veel met het coronavirus besmette mensen opgenomen: 1.017. Bij 827 van hen was COVID-19 ook de reden van de ziekenhuisopname.

Ook op de intensive cares nam het aantal coronagerelateerde opnames flink af ten opzichte van de voorgaande week. In totaal belandden vijftig personen met corona op de ic, van wie bij 37 COVID-19 ook de reden van opname was. Vorige week waren ging het nog om respectievelijk 72 en 53.

Veel rustiger in GGD-teststraten na zelftestadvies

Vanaf 11 april hoeven mensen niet meer naar de teststraten om een positieve zelftest te laten bevestigen. Daardoor was het vorige week flink rustiger bij de GGD-teststraten: 41.359 mensen lieten zich in de week van 11 tot 17 april bij de GGD testen. In de weken daarvoor ging het nog om honderdduizenden tests per week.

Van de ruim 41.000 tests bleken 24.150 positief. Daarmee daalde het percentage positieve tests iets ten opzichte van voorgaande weken.

Het reproductiegetal was op 31 maart 0,71. Dat betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 71 anderen besmetten en dat het aantal nieuwe besmettingen afneemt. De R-waarde is wel iets toegenomen ten opzichte van de vorige weekupdate, toen het RIVM een waarde van 0,69 berekende.

Het RIVM liet vorige week aan NU.nl weten dat het nieuwe testbeleid tot een vertekend beeld in de besmettingscijfers kan leiden. De verspreiding van het virus wordt momenteel ook gemonitord met rioolwatermetingen en de ziekenhuiscijfers.