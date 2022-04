RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft zijn privémailadres volgens de Volkskrant veelvuldig gebruikt voor werkzaamheden tijdens de coronapandemie. Dat wordt niet alleen ernstig ontraden vanwege veiligheidsrisico's, maar ook omdat informatie dan moeilijker op te vragen is.

Zo is het mogelijk dat informatie verloren gaat die normaliter wél op te vragen is via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Een woordvoerder van het RIVM bevestigt in gesprek met de krant dat Van Dissel zijn privémail voor werkdoeleinden gebruikte. De adviseur van het kabinet zou zich bewust zijn geweest van de veiligheidsrisico's en zou de mail niet hebben gebruikt voor vertrouwelijke stukken.

De Volkskrant constateert na onderzoek echter dat sommige bijlagen van mails van Van Dissel nooit zijn vrijgegeven, omdat ze door het ministerie als "vertrouwelijk" zijn bestempeld. Daardoor werden ze bij eerdere Wob-verzoeken niet openbaar gemaakt.

De RIVM-woordvoerder beweert ook dat Van Dissel af en toe uit noodzaak gebruik moest maken van zijn privémail, omdat hij op veel locaties actief was. "Op sommige plekken waren de RIVM-systemen niet altijd even bruikbaar", citeert de krant de woordvoerder.

Eerder werd minister De Jonge op vingers getikt wegens gebruik privémail

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), die tijdens de coronapandemie veelvuldig in beeld was als minister van Volksgezondheid, werd eerder in een stevig debat op de vingers getikt omdat hij zijn privémail veelvuldig gebruikte.

Na dat debat is Van Dissel gestopt met het gebruik van zijn privémail, beweert het RIVM.