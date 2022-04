In het Chinese Sjanghai zijn maandag zeven mensen overleden aan de gevolgen van corona. Een dag eerder stierven er voor het eerst sinds begin maart drie personen aan het virus.

Tot 18 april telde de stad 17.332 nieuwe lokale a-symptomatische besmettingen met coronavirus. Dat waren er bijna 2.500 minder dan de dagen daarvoor.

In 3.084 gevallen vertoonden de patiënten juist wel verschijnselen van corona. Dat waren er 667 meer dan daarrvoor. Overigens ging het in 974 gevallen om personen die eerst geen symptomen hadden, maar die later alsnog kregen.

Inwoners van Sjanghai zijn al geruime tijd beperkt in hun bewegingsvrijheid: zo mogen zij niet naar gebieden waar inwoners nog steeds moeten thuisblijven vanwege de lockdown.