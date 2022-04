Het internationale vaccinatieprogramma voor arme landen, COVAX, is niet meer actief op zoek naar nieuwe vaccindonaties. Dat zegt programmaspecialist Marjolijn van Leeuwen van UNICEF in gesprek met NU.nl. Volgens haar zijn er voorlopig genoeg prikken, maar is het nog knap lastig om die daadwerkelijk in de bovenarmen van miljoenen mensen te krijgen.

Van Leeuwen is namens UNICEF verbonden aan COVAX. Ze legt uit dat haar organisatie zich voorlopig helemaal focust op het helpen van de armste landen bij het daadwerkelijk laten zetten van de prikken.

De programmaspecialist zegt dat een gebrek aan informatie en voorlichting over vaccinaties het proces in armere landen hindert. Daarnaast is er vaak sprake van een gebrekkige infrastructuur en een tekort aan gekwalificeerd personeel: prikteams die de vaccins kunnen toedienen. "Niet elk land kan aangeboden prikken meteen verwerken, naar de juiste plek vervoeren en in bovenarmen zetten."

Ook is er sprake van weinig opslag: de armere landen kunnen überhaupt minder vaccins opslaan dan veel andere landen. Dat er momenteel dus genoeg prikken zijn, is nog geen garantie dat in de toekomst geen nieuwe ladingen nodig meer zijn, benadrukt Van Leeuwen.

De voorraden die wél geleverd kunnen worden, moeten bovendien zo snel mogelijk in een bovenarm worden gezet. Anders dreigt verspilling doordat de houdbaarheidsdata van de vaccins verstrijkt. "Maar het kost gewoon meer moeite om een dosis toe te dienen door de vaak kwetsbare gezondheidssystemen", legt Van Leeuwen uit.

Miljoenen prikken weggegooid door te weinig opslagruimte

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) signaleerde eind maart ook de opslagproblemen binnen de armste landen. "Waar eerst de beschikbaarheid van vaccins het grootste knelpunt was, is dat nu de capaciteit van ontvangende landen", schreef Kuipers in een Kamerbrief.

Mede daardoor werden al zeker 800.000 vaccins uit Nederland weggegooid. Oxfam Novib schreef zelfs dat ruim 55 miljoen doses vanuit de EU vernietigd moesten worden door een gebrek aan afnemers. Het is niet duidelijk hoeveel vaccins inmiddels in totaal zijn weggegooid.

Vraag naar vaccins nam sinds komst omikron af

Van Leeuwen stelt dat het aanbod van prikken simpelweg de vraag heeft overtroffen. COVAX merkte sinds begin dit jaar een verandering van de vraag naar vaccins. Dat komt vermoedelijk door de opkomst van omikron, die milder is dan eerdere varianten.

"Het gezondheidsrisico na een besmetting werd opnieuw onder de loep genomen. Ook doken er vragen op of vaccins (alleen) konden helpen om virusverspreiding en nieuwe mutaties te voorkomen", zegt Van Leeuwen.

Wat volgens haar het aanbod ook vergrootte, is dat rijkere landen niet meer alle vaccins opkochten maar in plaats daarvan juist meer doneerden. "Wereldwijd is er genoeg vaccinaanbod. Er zijn geen landen meer die niet meer aan prikken kunnen komen."

Ruim 1,4 miljard vaccins gedoneerd

Sinds vorig jaar zijn er in totaal al ruim 1,4 miljard prikken gedoneerd aan 145 landen. Verreweg de meeste, namelijk 1,2 miljard vaccins, waren bestemd voor 'slechts' 87 landen. Al die prikken zijn aangekomen op hun bestemming, blijkt uit het coronadashboard van UNICEF.

Hoeveel prikken er in de toekomst nog via COVAX gedoneerd moeten worden, is niet te zeggen. "Ook vanwege de onzekerheid over het verloop van de pandemie niet."

Van Leeuwen benadrukt dat het belangrijk blijft dat in arme landen ook veel mensen gevaccineerd worden. "Daarmee helpen we kwetsbare gezondheidssystemen om de pandemie op te vangen. Dat is niet alleen nodig om een einde te maken aan deze pandemie, maar draagt ook bij aan het voorkomen van toekomstige pandemieën."