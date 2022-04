Het kabinet heeft het idee op tafel gelegd om de kerstvakantie een week te verlengen ten koste van de zomervakantie. Dat zou de gevolgen van een volgende coronacrisis moeten verzachten, staat in een brief met de onderwijsstrategie voor de langere termijn van onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma.

Het kabinetsvoorstel geldt voor de aanstaande kerstvakantie en de zomervakantie van 2023. Mogelijk kan het nieuwe vakantierooster ook in de jaren erna van pas komen, staat in de donderdag verstuurde notitie van de twee onderwijsministers.

Het idee achter het plan is dat het coronavirus in de winter vaker toeslaat en voor schooluitval zorgt. Leerlingen zouden door een langere vakantie minder last hebben van quarantaines en zieke docenten omdat ze dan vrij zijn. In de zomer, als het virus minder kans heeft op verspreiding, kunnen de scholieren ongestoord naar school.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) polst bij zijn achterban hoe die denkt over een voornemen van het kabinet om schoolvakanties anders te gaan inrichten. "Dit is een ingrijpende maatregel", aldus AOb-voorzitter Tamar van Gelder. "Het heeft grote impact op het onderwijspersoneel en de bonden moeten hierover meepraten."

Onderwijs moet digitaler kunnen bij volgende golf

Mocht een nieuwe, gevaarlijke coronavirusvariant de kop opsteken, dan wil het kabinet het basis- en middelbaar onderwijs slechts gedeeltelijk sluiten. Wel zijn dan maatregelen denkbaar, zoals het beperken van contact en regelmatig testen.

Verder staat in de brief dat het onderwijs "flexibeler" wordt bij een coronagolf. Zo moet onder meer het digitaal onderwijs worden verbeterd en het examensysteem worden aangepast. Een nadere uitwerking van de plannen en een besluit komen voor de zomer.