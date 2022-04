Er blijkt weinig animo te zijn voor het Novavax-vaccin, meldt Trouw vrijdag. Nog geen duizend mensen haalden het eiwitvaccin, terwijl het ministerie 840.000 doses heeft ingekocht.

Sinds 1 maart hebben in totaal 655 Nederlanders een prik van Novavax gehaald. Zij moeten allemaal twee doses van het vaccin krijgen. Daarnaast staan nog 329 afspraken gepland.

De aangekochte vaccins zijn maar houdbaar 31 augustus. De doses die Nederland nu op voorraad heeft, zouden dus niet bij eventuele latere prikrondes gebruikt kunnen worden.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt tegen Trouw ervan te balen dat de belangstelling voor het Novavax-vaccin achterblijft. Om de coronaprik onder aandacht te brengen, wordt een campagne opgestart. Dat wordt onder andere in de Biblebelt gedaan.

Het Novavax-vaccin moest een alternatief zijn voor mensen die liever geen mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna of het vectorvaccin van Janssen wilden. Die vaccins zijn namelijk gemaakt met een moderne techniek. Novavax ontwikkelde het coronavaccin echter op een klassieke manier, waarbij een corona-eiwit wordt ingespoten.

Hoewel het ministerie niet tegen de krant wil zeggen wat de aanschaf van de doses heeft gekost, berekende de krant een totale prijs van ongeveer 15 miljoen euro. In vergelijking met andere coronavaccins is het Novavax-vaccin met een prijs van circa 18 euro per dosis duurder.