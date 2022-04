Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag met 55 afgenomen tot 1.307, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Wel uit viroloog Marion Koopmans zorgen over de nieuwe omikronvarianten die al dominant zijn in Zuid-Afrika.

Ten opzichte van een week geleden bedraagt de daling 18 procent. Op de intensive cares kwamen er 5 patiënten bij. Daar liggen nu 94 mensen die besmet zijn met het virus. Op verpleegafdelingen nam het aantal mensen met het virus met 60 af tot 1.213.

Op de ic's werden 8 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 130. Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen patiënten die vanwege corona zijn opgenomen en mensen die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en toevallig positief zijn getest op het virus.

Iets meer dan twee weken geleden lagen nog meer dan 2.000 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis.

Nieuwe varianten mogelijk beter bestand tegen vaccins

In Zuid-Afrika zijn twee nieuwe omikronvarianten opgedoken: BA.4 en BA.5. Deze zijn mogelijk beter bestand tegen de bestaande vaccins dan de eerdere varianten van het coronavirus. Dat zei viroloog Koopmans donderdag bij het radioprogramma Sven Op 1.

BA.4 en BA.5 zijn in delen van Zuid-Afrika dominant geworden. Dat betekent dat ze 'fitter' zijn en een soort wedstrijd spelen met elkaar. Dan wint er eentje in een bepaald gebied, legde Koopmans uit. Je kunt er "donder op zeggen" dat ze zich ook al elders in de wereld bevinden.

Als de situatie in Zuid-Afrika weer een voorbode is van wat Nederland te wachten staat, dan gaan de nieuwe varianten hier ook rond en uiteindelijk domineren. Dan wordt de vraag "prangend" in hoeverre de bevolking ertegen bestand is door prikken en eerdere besmettingen.

Het is ook niet uitgesloten dat de nieuwe varianten besmettelijker zijn doordat ze per infectie meer virusdeeltjes uitscheiden. Dat is nog niet wetenschappelijk vastgesteld. De bestaande antistoffen kunnen ook minder goed werken bij een besmetting met een van de nieuwe varianten. "Daar zit nu onze zorg", aldus Koopmans.

Varianten nog niet in Nederland

Het RIVM benadrukt dat het de ontwikkelingen rond nieuwe varianten op de voet volgt. "We hebben met de omikron-varianten BA.1 en BA.2 ook gezien dat ze besmettelijker waren. De grote vraag is of nieuwe varianten ook ziekmakender zijn", legt een woordvoerder van het instituut uit. Op basis van wat nu bekend is, gaan in Bilthoven nog geen alarmbellen af.

We weten nu dat een vliegverbod schadelijke varianten van het virus niet buiten de deur houdt. Tegenhouden lukt niet in een open land als Nederland. In het beste geval kun je de binnenkomst van het virus wel wat vertragen", vat de woordvoerder van het RIVM eerder onderzoek samen.

Als een coronavariant extra besmettelijk of schadelijk is, noemt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die een "variant of concern". Die naam geldt ook voor omikron én de subvarianten daarvan. Deze virussoort besmet meer mensen dan de deltavariant die ervoor dominant was. Het voordeel is wel dat mensen er minder ziek van worden.