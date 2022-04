De Duitse autoriteiten hebben actie ondernomen tegen leden van rechts-extremistische Telegram-chatgroepen die plannen hadden om bomaanslagen te plegen, de minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach te ontvoeren en een staatsgreep te plegen. Het Openbaar Ministerie in Koblenz heeft twaalf verdachten in beeld, melden Duitse media. Vier verdachten zijn opgepakt.

De groep zou door een ​​langdurige landelijke stroomstoring te veroorzaken omstandigheden hebben willen creëren die vergelijkbaar zijn met een burgeroorlog. In de chaos zou vervolgens de democratie omver moeten worden geworpen om een nieuwe regering te vormen. Het plan was om minister Lauterbach te ontvoeren door zijn lijfwachten "uit te schakelen".

De plannen van de twaalf verdachten waren de afgelopen dagen concreter geworden, aldus omroep ARD. De groep wilde voor tienduizenden euro's wapens, mijnen en beschermingsmiddelen kopen. Een eerste aankoop van twee kalasjnikovs en vijf pistolen zou deze week plaatsvinden in Neustadt an der Weinstrasse in Rijnland-Palts, maar dat aanbod was een valstrik van de politie. De wapenkoper en twee andere mannen in Nedersaksen en Brandenburg zijn gearresteerd. Volgens de politie zijn dit hoofdverdachten, naast een vierde persoon die in het buitenland is.

Agenten hebben twintig woningen in verschillende deelstaten doorzocht en documenten, gegevensdragers, computers en mobiele telefoons in beslag genomen. De verdachten waren onder meer actief in de Telegram-groep Verenigde Patriotten, die wordt gekenmerkt door rechts-extremistische denkbeelden en afwijzing van coronamaatregelen. Leden van de groep fantaseerden over moordpogingen op politici en wisselden tips uit over het maken van gif en het verkrijgen van wapens.

Minister Lauterbach ziet de verijdelde plannen als het bewijs dat de coronaprotesten zijn geradicaliseerd. Volgens hem gaan ze "over meer dan slechts COVID-19".