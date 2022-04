Zestigplussers kunnen vanaf vandaag zonder afspraak naar de prikstraten voor een herhaalvaccinatie tegen COVID-19. Tot nu toe heeft slechts 28,5 procent van de zestigplussers die prik gehaald. Het ministerie van Volksgezondheid zegt tegen NU.nl dat dit aantal nog gaat toenemen, omdat een deel van de zestigplussers de vaccinatie nog niet heeft mogen halen.

Volgens de berekeningen van het ministerie zou op dit moment 42,9 procent van de zestigplussers een extra coronaprik willen halen. Daarvan heeft 28,5 procent dat al gedaan. De rest van die groep heeft zich nog niet kunnen laten prikken, omdat ze recent nog een coronabesmetting hebben meegemaakt.

"In die zin weten we nog dat er een flinke berg komt", zegt een woordvoerder van het ministerie. Maar het aantal zestigplussers dat sinds 26 maart een extra prik haalde, mag "nog zeker omhoog".

Nu er geen afspraak meer gemaakt hoeft te worden, denkt het ministerie dat meer zestigplussers naar de prikstraten gaan. Maar hoeveel dat zullen zijn, is nog de vraag. "Voor een deel is het nu wachten tot de mensen kunnen en de prik ook echt gaan halen."

Zo staat het met de vaccinatiegraad in Nederland: Van alle twaalfplussers heeft 84,9 procent de basisserie gehaald.

Van hen heeft 58,9 procent ook nog een boosterprik gehaald.

Zestigplussers mogen daarnaast nog een vaccinatie halen. Dat heeft 28,5 procent van de zestigplussers gedaan.

'We zetten volop in op bereiken groep'

Het ministerie roept zestigplussers op de extra vaccinatie te halen omdat de bescherming van de eerste boostervaccinatie "langzaam afneemt". De zegspersoon benadrukt dat de vaccins beschermen tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Ook volwassenen met een ernstig verminderde afweer of het syndroom van Down mogen zo'n prik halen. Mensen onder de zestig jaar hoeven vooralsnog geen herhaalprik te halen, omdat zij nog genoeg beschermd zijn tegen ernstige ziekte.

Momenteel zet het ministerie volop in op het bereiken van de zestigplussers, zegt de woordvoerder. Zo zijn er advertenties geplaatst in landelijke, regionale en huis-aan-huisbladen. Ook wordt op wachtkamerschermen in huisartsenpraktijken en apotheken de oproep getoond om een herhaalvaccinatie te halen.

Nog niet iedereen uit de groep heeft een papieren uitnodiging gehad, wat volgens de woordvoerder toch "de allerbeste trigger" is. De laatste brieven vallen als het goed is volgende week op de deurmat.