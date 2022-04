Het aantal positieve coronatests is de afgelopen week bijna gehalveerd ten opzichte van de week daarvoor. Gezondheidsdiensten namen ook de helft minder tests af. Het was de laatste week waarin werd geadviseerd na een positieve zelftest naar de GGD te gaan voor bevestiging. Dat kan volgens het RIVM leiden tot een vertekend besmettingsbeeld, maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn.

Het aantal gemelde coronabesmettingen kan flink gaan dalen doordat minder mensen straks naar de GGD gaan, legt RIVM-woordvoerder Geert Westerhuis uit. "Maar je kan jezelf al afvragen of iedereen zich na een positieve zelftest nog liet testen bij de GGD", zegt hij.

Volgens Westerhuis doet dat verder niets af aan de dalende trend van de coronacijfers. "Alle signalen wijzen op minder virusverspreiding, ook de rioolwatermetingen en de ziekenhuiscijfers."

Juist die laatstgenoemde cijfers zijn volgens het RIVM en de overheid leidend om de coronasituatie in de gaten te houden. Als de druk op de zorg te groot lijkt te worden, zal er worden ingegrepen.

RIVM weet niet hoelang de coronacijfers nog kunnen blijven dalen

Het RIVM weet niet tot welk niveau de coronacijfers blijven dalen. De modellen kunnen (nog) niet voorspellen welk aantal besmettingen met het coronavirus straks "normaal" is.

Wel voorspelt Westerhuis dat de coronacijfers blijven afnemen en stabiel laag zullen blijven tot diep in het najaar. "Mits er geen nieuwe variant opduikt", voegt hij toe.

Dat de coronacijfers de afgelopen maand kelderden, komt volgens hem ook deels door het terugkerende seizoenseffect. Het coronavirus lijkt zich minder makkelijk te verspreiden in warmere temperaturen. "Maar dit was de laatste week die je nog redelijk kon vergelijken met de voorgaande week. Vanaf nu wordt het lastiger om de cijfers te duiden."