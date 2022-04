Sinds maandag hoeft niet meer iedereen na een positieve zelftest naar de teststraten van de GGD. Volgens het RIVM kan dat zorgen voor een vertekend besmettingsbeeld, maar hoeft dat geen probleem te zijn. Ook virologen Marion Koopmans en Bert Niesters wijzen op andere mogelijkheden om het virus in de gaten te houden, maar "we moeten nog wel een beetje leren hoe dat gaat".

"We weten nu genoeg over de sneltesten en daarom is bevestiging niet meer nodig", zegt viroloog Koopmans. "Een positieve sneltest moet je gewoon zien als een positieve test." In het geheel van testen is er nu niet veel veranderd volgens Koopmans, behalve dat je de positieve zelftest nu niet meer hoeft te laten bevestigen bij de GGD.

Viroloog Niesters van het UMC in Groningen denkt dat we langzamerhand in een fase komen waarin het coronavirus een verkoudheid aan het worden is. Hij plaatst daar wel de kanttekening bij dat er op dit moment nog wel veel mensen besmet en ziek zijn. "Daarom is het ook nog de bedoeling dat je in isolatie blijft na een positieve zelftest."

Er wordt nog steeds redelijk wat getest, zegt Niesters. Maar nu gebeurt dat ook op andere manieren: besmettingen kunnen namelijk ook worden opgespoord in het rioolwater en via huisartsen en ziekenhuizen. "Op die manier krijg je wel een idee of ergens grote pieken in het aantal besmettingen gaan zijn."

Hoewel een deel van de informatie over het virus verloren gaat nu niet meer iedereen aanklopt bij de GGD-teststraat, komt daar de informatie uit onder meer het riool voor in de plaats, zegt Koopmans. "Maar we moeten nog wel een beetje leren hoe dat gaat. We waren namelijk gewend aan de cijfers uit de teststraten. Dat gaan er nu veel minder zijn."

Houden we zo nog wel zicht op eventuele nieuwe varianten van het virus? Sowieso was de kans al klein dat een virusvariant voor het eerst wordt herkend in Nederland, zegt Koopmans. Nederland onderzoekt nieuwe varianten niet zelf, maar wordt op ze geattendeerd via internationale samenwerking. Als bijvoorbeeld de WHO waarschuwt voor een nieuwe variant, dan kan Nederland het rioolwater en de ziekenhuizen extra in de gaten gaan houden.

Testen blijft nodig zolang onzekerheid er is

Het aantal besmettingen is nu nog groot, maar Niesters denkt dat dat de komende tijd veranderd. "Er raken steeds minder mensen besmet omdat veel mensen gevaccineerd of geboosterd zijn en het virus hebben opgelopen. We hebben daardoor een soort ratjetoe aan immuniteit opgebouwd. Dan ben je als hele populatie steeds minder kwetsbaar."

De vraag is hoe het in het najaar gaat met die opgebouwde immuniteit. "En als het aantal besmettingen weer uit de hand loopt en iedereen ziek wordt, is de GGD dan voldoende voorbereid om opnieuw op grote schaal te testen?", vraagt Niesters zich hardop af.

Voor nu houdt Nederland voldoende zicht op het virus door de focus te leggen op zelftesten, vindt Niesters. "In Nederland kunnen de ouderen nog een extra booster halen. Het aantal mensen op de intensive care en in de ziekenhuizen is klein en neemt af. We hebben het goed genoeg gedaan. We hoeven niet de hele tijd te blijven zoeken naar de laatste positieven van SARS-CoV-2."

Volgens Koopmans blijft het nog wel even belangrijk om te testen. "Er is best wel wat onzekerheid, en zo lang die onzekerheid er nog is, blijft het nodig om te (zelf)testen. We zitten in een lastige fase: het virus is nog niet weg, maar in de beleving van veel mensen lijkt dat wel zo. We weten ook niet wat er in de zomer of in het najaar gaat gebeuren: blijven de cijfers laag of komt er een nieuwe golf?"