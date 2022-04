Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen week bijna gehalveerd ten opzichte van de voorgaande week. Vorige week meldde het RIVM ook al een dergelijk grote daling. Voor het instituut is er sowieso reden tot juichen, want uit de wekelijkse rapportage blijkt dat alle coronacijfers snel dalen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 66.788 positieve tests gemeld. Tussen 28 maart en 3 april ging het nog om ruim 129.000 besmettingen en in die week daarvoor om maar liefst 222.366.

Opnieuw werden de meeste positieve tests afgenomen bij jonge dertigers, gevolgd door vijftigers en 25- tot 29-jarigen. Deze groepen testten in de voorgaande weken ook al het vaakst positief op het coronavirus.

Het reproductiegetal was op 28 maart 0,69. Dit betekent dat toen 100 besmette mensen het virus doorgaven aan gemiddeld 69 personen. Bij de vorige weekupdate was de R-waarde 0,79.

Door de enorme aantallen besmettingen bevindt Nederland zich al lange tijd in de wereldwijde top van landen waar het virus zich het snelst verspreidt. Daar lijkt binnenkort verandering in te komen: de coronacijfers vertonen nu al ruim een maand een dalende lijn.

Ook goed nieuws vanuit de ziekenhuizen

Ook in de ziekenhuizen gaat het de goede kant op. In de afgelopen week werden 889 mensen met een coronabesmetting opgenomen. Bij 727 van hen was de opname daadwerkelijk het gevolg van COVID-19, terwijl de andere personen om een andere reden in het ziekenhuis terechtkwamen. Zij testten vervolgens positief.

Vorige week meldde het RIVM nog ruim elfhonderd ziekenhuisopnames. Ruim negenhonderd patiënten werden vanwege COVID-19 opgenomen.

Op de ic's is ook een kleine daling waarneembaar. In een week tijd werden 68 patiënten met corona opgenomen, tegenover 81 in de voorgaande week. Bij 50 van hen was COVID-19 de oorzaak van de ic-opname, terwijl alle opgenomen coronapatiënten al andere medische problemen hadden.