Sinds maandag hoeven de meeste mensen na een positieve zelftest niet meer naar de GGD-teststraat. Wanneer moet dat nog wel? En hoe kom je nu aan een coronatestbewijs? Vijf vragen over het nieuwe testbeleid.

Ik heb misschien corona. Wat nu?

Zelftesten is nu de norm. Sinds maandag hoeft niet meer iedereen naar de GGD-teststraat. Daarom is het belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen als hun zelftest positief is. Daarvoor heeft de overheid een zelfzorgadvies opgezet, waarin staat wat je moet doen als je klachten hebt of in contact bent geweest met iemand die besmet is.

Als je klachten hebt die passen bij corona, geldt het advies om een zelftest te doen. Als die positief is, ga je minstens vijf dagen in isolatie. Daarna mag je pas de deur weer uit als je 24 uur klachtenvrij bent. Heb je klachten en is de zelftest negatief? Dan raadt de overheid aan elke dag een zelftest te doen zolang je klachten aanhouden.

Je hoeft niet alleen een zelftest af te nemen bij klachten. Dat advies geldt ook als je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. Op de vijfde dag na het contact met deze persoon kan je weer zo'n zelftest doen. Ook na een reis in het buitenland wordt geadviseerd om een zelftest te doen. Doe dat op dag vijf na je thuiskomst.

Wie moet zich dan nog wel laten testen?

Mensen die binnen een specifieke doelgroep vallen moeten zich nog wel laten testen bij de GGD.

Doelgroep voor GGD-test Mensen die in een verpleeghuis wonen of naar de dagbesteding gaan en ouder dan zeventig jaar zijn of een ernstige afweerziekte hebben.

Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen.

Mensen die een herstelbewijs nodig hebben om naar het buitenland te kunnen reizen.

Zorgmedewerkers die na vijf dagen uit quarantaine willen.

Waarom hoeft niet meer iedereen zich te laten testen?

Het aantal besmettingen blijft dalen en ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt af. Daarnaast is een groot deel van de Nederlandse bevolking volledig gevaccineerd en hebben veel mensen al een keer corona gehad. Dat alles zorgt ervoor dat mensen minder ziek worden van het virus. Daardoor is de kans kleiner dat besmette personen in het ziekenhuis terechtkomen en blijft de druk op de zorg stabiel.

De zelftest is volgens de overheid een betrouwbaar en snel middel om een coronabesmetting vast te stellen. Zelftesten werd al eerder ingezet, maar toen nog in combinatie met een bevestiging door de GGD. Zo gingen in de week voor het versoepelde testbeleid 52.561 mensen na een positieve zelftest naar de GGD. Van hen testte meer dan 90 procent ook daar positief.

Als het nodig is, kan het kabinet dit plan weer terugdraaien. Bijvoorbeeld als de besmettingen weer oplopen door een nieuwe variant.

Kan ik me nog overal laten testen?

De komende tijd worden waarschijnlijk nog wel meer testlocaties gesloten, zei de GGD GHOR maandag tegen NU.nl. Maar hoeveel dat er precies zijn, is nog niet bekend. Het is namelijk nog onduidelijk hoe groot de groep is die zich nu nog kan en wil laten testen. De komende weken wordt de capaciteit aangepast.

Uiteindelijk moet er een basiscapaciteit beschikbaar blijven. Ook moet de GGD snel kunnen opschalen als er ineens weer veel besmettingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een nieuwe variant. Het ministerie en de GGD overleggen nog over hoe dat er precies uit gaat zien.

Hoe kom ik nu aan mijn coronabewijs?

Als je niet gevaccineerd bent en op vakantie wil naar het buitenland, dan heb je een herstelbewijs of negatief testbewijs nodig. Je kunt dan nog wel naar de GGD als je dat wil. Een herstelbewijs is tot zes maanden na een coronabesmetting geldig.

Voor het reizen naar landen binnen de Europese Unie is een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatief testbewijs nodig. Die bewijzen kun je downloaden in de CoronaCheck-app. Voor landen buiten de EU heb je soms andere bewijzen nodig. Sommige landen vragen ook om extra formulieren, controleer daarom altijd het reisadvies van het land waar je naartoe gaat.