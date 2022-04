Chinese autoriteiten in Sjanghai gaan in delen van de miljoenenstad coronamaatregelen versoepelen. Dat heeft niet zozeer te maken met de coronasituatie - er worden nog altijd recordaantallen besmettingen gemeld - maar in de stad heerst grote frustratie over de strenge lockdown.

De circa 26 miljoen inwoners mochten hun huis onder geen enkel beding verlaten, tenzij zij waren opgeroepen voor een dagelijkse coronatest.

Daar komt onmiddellijk verandering in. Op plekken waar in de afgelopen twee weken geen besmettingen zijn vastgesteld, mogen inwoners onder voorwaarden hun huis weer verlaten.

Ze blijven in hun bewegingsvrijheid beperkt: de burgers mogen bijvoorbeeld niet naar gebieden waar inwoners nog steeds moeten thuisblijven. Het is niet duidelijk voor hoeveel inwoners de lockdown per direct ten einde komt.

Sjanghai zou eind maart aanvankelijk in twee fases in lockdown gaan: eerst het oostelijke deel van de stad en daarna het westelijke deel. Door de stijgende coronacijfers werd besloten om de hele stad in lockdown te plaatsen. Dat leidde tot veel klachten over onder meer de voedselvoorziening.

53 Inwoners Sjanghai in de rij voor coronatest

'Burgers worden behandeld als criminelen'

Op video's die massaal gedeeld werden op sociale media valt te zien hoe burgers vanaf hun balkon om hulp schreeuwen. Een Nederlander die vanuit China met NU.nl contact opnam, zegt dat burgers "behandeld worden als criminelen".

Hij beweert dat burgers soms tegen hun wil worden afgevoerd naar het ziekenhuis, en het leger zou worden ingezet om de kalmte te bewaren.

Afgelopen weekend ging in China een video viraal waarin een koppel werd afgevoerd naar het ziekenhuis, terwijl zij een valse positieve test aflegden, schrijft The Guardian. Lokale autoriteiten zouden hen onder druk hebben gezet om alsnog de regels voor positief geteste personen na te volgen.

De Chinese autoriteiten maakten maandag melding van ruim 27.500 nieuwe coronabesmettingen. Daarvan waren er ruim 25.000 afkomstig uit Sjanghai. In de metropool werden een dag eerder iets minder dan 24.000 nieuwe gevallen gerapporteerd.