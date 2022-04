Het aantal testlocaties van de GGD is al enkele weken aan het afnemen en zal de komende tijd verder verminderen nu niet alle mensen na een positieve zelftest nog naar de testraat hoeven. Dat zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR maandag tegen NU.nl. In hoeverre de GGD's af gaan schalen, is nu nog lastig te zeggen.

"Je ziet gewoon dat de vraag naar een coronatest minder wordt", constateert een woordvoerder van de GGD GHOR. Dat heeft effect op het aantal testlocaties in het land. Momenteel heeft de GGD 150 testlocaties, terwijl dat er in voorgaande weken nog 158 en 173 waren. Ter vergelijking: eind januari waren nog 178 testlocaties geopend.

Sinds maandag hoeft het overgrote deel van de mensen niet meer naar de teststraat na een positieve zelftest. De teststraten blijven nog wel bereikbaar voor onder meer zorgmedewerkers, kwetsbare personen of mensen die geen zelftest kunnen doen.

Het is alleen nog niet duidelijk hoe groot deze groep mensen is, zegt de woordvoerder. "We vragen nu niet specifiek aan mensen of ze in staat zijn om een zelftest te kunnen doen, of dat ze bijvoorbeeld in de zorg werken." De komende weken zal blijken hoeveel mensen nu nog steeds naar de teststraten gaan, en of meer testlocaties de deuren moeten sluiten.

GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet zei maandag in een interview met Sven Kockelmann op NPO Radio 1 dat de medewerkers in de teststraten de komende tijd "grotendeels even niets te doen" gaan hebben. De komende tijd blijft volgens hem de capaciteit van 30.000 testen per dag behouden. Hoeveel capaciteit daarna beschikbaar moet blijven, wordt in overleg met het ministerie van Volksgezondheid bepaald.

Aantal priklocaties stabiel door eerdere besmettingsgolf

Opvallend is dat het aantal vaccinatielocaties stabiel blijft. De afgelopen weken schommelde het aantal plekken waar mensen een coronaprik konden halen tussen de 113 en 114.

"Dat aantal blijft stabiel omdat je tussen je besmetting en een booster met een interval van drie maanden zit", legt de woordvoerder uit. Het hoogtepunt van de boostercampagne, in januari, viel ook samen met een besmettingspiek. Omdat de mensen die toen corona hadden geen booster konden halen, wordt het aantal mensen dat een booster haalt volgens de zegspersoon uitgesmeerd over langere periodes.

Vorige week werden per dag bijna 50.000 prikken gezet. Dat waren met name booster- en herhaalprikken. Van alle Nederlanders ouder dan twaalf jaar heeft nu bijna 59 procent een boosterprik gehaald.