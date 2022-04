De meeste Nederlanders met een positieve coronazelftest hoeven vanaf maandag niet meer naar de GGD voor een bevestiging. De teststraten van de GGD blijven wel open voor een aantal groepen mensen, zoals zorgpersoneel. Ook kan iedereen er nog terecht voor een bewijs van een negatieve test, die voor sommige vakantielanden nodig is.

Niet-risicogroepen wordt bij symptomen of het vermoeden van een besmetting nog wel met klem aangeraden een zelftest te doen. Maar voor hen is de gang naar de GGD-teststraat ter controle dus niet meer nodig.

Deze mensen kunnen nog wel in de GGD-teststraat terecht: Zorgmedewerkers (om op dag 5 uit quarantaine te kunnen, is ook een PCR-test nodig).

Mensen die in een verpleeghuis of andere instelling met kwetsbare personen wonen. Het gaat dan om 70-plussers of mensen met een ernstige afweerstoornis.

Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (boven de 70 jaar of met een ernstige afweerstoornis).

Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen.

Mensen die een herstelbewijs nodig hebben.

Nieuw testbeleid hoort bij langetermijnstrategie

Het nieuwe testbeleid is een van de punten uit de langetermijnstrategie van het kabinet voor de aanpak van corona. De belangrijkste rode draad is dat het voorkomen van grote coronagolven iets is waar burgers, overheid en bedrijven samen voor verantwoordelijk zijn. Maar veel concrete invulling ontbreekt nog in de nieuwe strategie van het kabinet.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde in februari al om na de omikronpiek over te stappen op deze teststrategie. De experts stelden wel als voorwaarde dat zelftests dan gratis beschikbaar zijn. Dat is nu niet het geval. Een zelftest in de supermarkt of drogist kost meestal een paar euro. Als je er veel tegelijk koopt, zijn ze wat goedkoper.

Kabinet werkt ook aan andere adviezen

Het kabinet komt ook nog met een "zelfzorgadvies" waarin onder meer komt te staan wat je moet doen na een positieve coronatest, of als je juist negatief test maar wel klachten houdt. Een ander aspect dat nog moet worden uitgewerkt is het garanderen van voldoende personeel in de zorg. Indien nodig moet er kunnen worden opgeschaald, maar onduidelijk blijft hoe dat moet worden geregeld.

Verder wil het kabinet zicht houden op de verspreiding van het virus, onder meer door controle van het rioolwater.

Wel is al bekend dat het kabinet rekening houdt met vier scenario's voor de lange termijn: van slechts een milde waarin corona op een verkoudheid lijkt, tot een worstcasescenario met veel ziekte, sterfte en overbelasting van de zorg. Het kabinet heeft sectoren gevraagd voor alle vier de scenario's plannen te maken. Op die manier moet de schade van eventuele maatregelen in de toekomst beperkt blijven en sluiting van sectoren worden voorkomen.

In juni moet meer duidelijk worden over deze plannen. Dan wil het kabinet een nieuwe brief aan de Tweede Kamer sturen over deze langetermijnstrategie.