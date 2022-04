De adviezen om verspreiding van corona tegen te gaan, worden steeds minder nageleefd. Zo bleef in maart een kwart van de mensen thuis als zij corona of coronaklachten hebben. In februari deed nog een op de drie mensen dat. Dat blijkt uit een rapportage over het effect van de landelijke coronacampagne 'Alleen Samen', die naar de Kamer is gestuurd.

Ongeveer de helft van de ondervraagden met klachten heeft zich de afgelopen tijd niet laten testen. Daarvan vermoedde 10 procent wel corona te hebben. Bijna de helft van de ondervraagden heeft tot nu toe corona gehad, waarvan de helft in de laatste twee maanden. In de rapportage staan onder meer cijfers over het naleven van de corona-adviezen in de dagen tussen eind maart tot begin april.

Handen schudden, omhelzingen en zoenen bij een begroeting zijn "nog niet terug van weggeweest", concluderen de onderzoekers. Twee op de drie mensen geven nog steeds geen hand. De helft van de Nederlanders is "terughoudend" met omhelzen en zoenen.

Testbereidheid neemt af

Pas vanaf maandag hoeven Nederlanders na een positieve zelftest niet meer naar de GGD toe om een coronabesmetting te laten bevestigen. De Rijksoverheid gaat ervan uit dat mensen bij klachten een zelftest doen.

De testbereidheid is de laatste tijd echter afgenomen, zo blijkt uit het rapport. Testen heeft geen zin, tekenen de onderzoekers op als een van de redenen. Klachten hoeven niet altijd coronaklachten te zijn, is een veel genoemde reden om geen test te doen, evenals thuisblijven. De mensen die wel testen, willen anderen niet ziek maken of willen zelf weten of ze geen corona hebben.

Sinds de opheffing van het thuiswerkadvies gaan Nederlanders weer vaker naar het werk, zo blijkt verder uit de rapportage. Toen nog dringend werd geadviseerd zo veel mogelijk thuis te werken, werkten negen op de tien mensen deels of helemaal vanuit huis. Nu is dat aantal gedaald naar vijf op de tien mensen.

Steeds minder mensen houden 1,5 meter afstand van elkaar, sinds deze verplichting per 23 maart is vervallen. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer verviel toen ook, maar ongeveer de helft van de Nederlanders vindt een mondkapje in volle treinen en bussen toch belangrijk, goed en nuttig. De mondkapjes worden wel veel minder vaak opgezet. Drie op de tien reizigers gebruiken deze nog wel.