Het aantal positieve coronatests daalt hard. In de afgelopen zeven dagen gaat het in totaal om 101.823 meldingen. Het was de 27e dag op rij waarin dat gemiddelde lager was dan de dag ervoor.

Vergeleken met vorige week is het gemiddelde aantal positieve testen met bijna de helft gedaald. Dat is de snelste afname van het weekgemiddelde sinds 21 februari. Ook is het de langste aaneengesloten periode van daling sinds de vorige zomer.

Ook het aantal positieve tests per dag daalt al geruime tijd, maar heel af en toe werd een groter aantal gemeld dan de voorgaande dag. Donderdag meldt het RIVM 12.840 positieve tests, wat iets minder is dan woensdag (13.000).

In Amsterdam testten de meeste inwoners positief (526). Rotterdam (487) en Den Haag (412) maken de top drie compleet, gevolgd door Utrecht (318) en Groningen (209). Op Schiermonnikoog, Vlieland en Urk testte niemand positief.

Ook in de ziekenhuizen dalen de coronacijfers snel. Er liggen nu nog 1.595 mensen met corona in het ziekenhuis. Daarmee is de ziekenhuisbezetting met bijna een kwart gedaald sinds eind maart. Inmiddels liggen er al minder dan 100 coronapatiënten op de ic's.