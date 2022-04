Het Duitse parlement stemde donderdag toch tegen het voorstel van vaccinatieplicht voor iedereen ouder dan zestig jaar. Dinsdag leek het er nog op dat dit voorstel wel zou worden aangenomen.

Elk parlementslid stemde individueel over de vaccinatieplicht voor zestigplussers en dus niet per se volgens de lijn van hun partij. Daardoor was de uitslag van de stemming moeilijk te voorspellen. Uiteindelijk stemden 378 leden van het parlement tegen en 296 voor.

Een meerderheid in het Duitse parlement stemde al eerder tegen een verplichte COVID-19-vaccinatie voor alle volwassenen. De regering wilde die in de herfst invoeren, maar daar was sowieso geen meerderheid voor te vinden.

Er is nog wel een verplichte isolatieperiode in Duitsland. Iemand die positief test op corona, moet zeven dagen in isolatie blijven. Andere maatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, zijn wel afgeschaft.