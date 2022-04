Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen is woensdag gedaald tot 95. Het is voor het eerst sinds 19 juli 2021 dat er minder dan 100 patiënten met COVID-19 op ic's behandeld worden, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dinsdag lagen er nog 103 COVID-19-patiënten op de ic's.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is in de afgelopen week scherp gedaald. Tussen medio en eind maart schommelde het aantal opgenomen coronapatiënten zo rond de 2.000, terwijl er nu nog in totaal 1.618 mensen met corona in ziekenhuizen liggen.

Het overgrote merendeel (1.523 patiënten) wordt behandeld op verpleegafdelingen. Ook op verpleegafdelingen kon een forse daling genoteerd worden: dinsdag werden nog ruim 100 coronapatiënten meer behandeld.

Een belangrijke kanttekening is dat het LCPS geen onderscheid maakt tussen patiënten mét corona en patiënten die juist vanwege een besmetting zijn opgenomen. Een deel van de patiënten kan om een andere reden zijn opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen met hartproblemen of buikklachten zijn. Na een coronatest blijkt dan toevallig dat ze besmet zijn.