Spoedeisende hulpafdelingen (SEH's) in heel het land zijn steeds vaker meerdere keren per dag gesloten door het hoge ziekteverzuim in de zorg. Dat zegt voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) in gesprek met NU.nl.

Baden legt uit dat wanneer in de zorgketen veel ziekteverzuim is de SEH's in de problemen raken. Hij noemt als voorbeeld de verpleeghuizen, de thuiszorg en de verpleegafdelingen in ziekenhuizen.

"Onze afdelingen zijn ervan afhankelijk of patiënten binnen twee tot drie uur opgenomen kunnen worden, of naar huis kunnen. Maar als op verpleegafdelingen van ziekenhuizen geen capaciteit is door ziekte én de thuiszorg niets kan betekenen, dan kunnen wij patiënten niet uitplaatsen. Dan loopt de zorg vast."

Volgens Baden zijn de problemen voor de SEH's de afgelopen weken snel toegenomen. Dat terwijl de druk op de zorg kort daarvoor iets leek af te nemen. "Mogelijk was de inhaalzorg toen nog niet begonnen, of raakt het personeel nu massaal ziek door de griep en andere infectieziekten die door corona minder aanwezig waren", vervolgt Baden.

'Met de rug tegen de muur'

Hij benadrukt dat de SEH's niet hele dagen gesloten zijn. In veel gevallen gaat het om opnamestops van enkele uren, die meerdere keren per dag kunnen plaatsvinden. Als een ziekenhuis uit een andere regio nog wél capaciteit heeft, kan dat ziekenhuis de collega's uit de brand helpen.

"Maar dat lukt niet altijd", zegt Baden. "Zo waren dinsdag op een gegeven moment vijf van de zes SEH's in Rotterdamse ziekenhuizen gesloten." Het zorgt voor frustratie onder het zorgpersoneel. "Hoe kan het dat vanuit de politiek wordt gezegd dat de zorg het aankan, maar deze situatie wel kan plaatsvinden? Het geeft een gevoel alsof je alsnog met de rug tegen de muur staat."