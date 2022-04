Fysio's behandelen momenteel twee keer zoveel coronapatiënten met langdurige klachten als ongeveer een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van beroepsvereniging Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), waar NU.nl om vroeg. Ook het ministerie van Volksgezondheid ziet het aantal mensen dat na een besmetting hardnekkige klachten overhoudt, snel stijgen.

Momenteel behandelen fysiotherapeuten ruim 120.000 mensen met langdurige covid. Dat waren er in mei vorig jaar 'slechts' 60.000. "En nog eens 80.000 Nederlanders hebben al maandenlange fysiotherapie gehad, maar zijn inmiddels hersteld", voegt de KNGF-woordvoerder toe.

Een langdurig zieke coronapatiënt wordt gemiddeld drie maanden door een fysiotherapeut behandeld. "Maar er zijn opvallende uitschieters naar boven. Zo zijn er mensen die ruim een half jaar regelmatig naar de fysio moeten."

Dit zijn de meest voorkomende klachten bij langdurige covid (long covid): Vermoeidheid

Kortademigheid

Pijn op de borst

Spierpijn

Hoofdpijn

Hartkloppingen

Aanhoudende koorts

Langdurig verlies van reuk- of smaakvermogen

Depressie

Vergeetachtigheid

Zorgadviseurs overvallen door toestroom van patiënten

De organisatie C-support, die langdurige zieke coronapatiënten helpt om de juiste zorgverleners te vinden, meldt een ruime verdrievoudiging van het aantal cliënten sinds medio vorig jaar, naar 13.000. "Afgelopen maanden ontvingen wij zo'n duizend aanmeldingen per maand", zegt directeur Annemieke de Groot. "We zijn overvallen door die enorme toestroom van mensen."

Volgens De Groot gaat het desondanks om 'het topje van de ijsberg', omdat veel Nederlanders eerst op eigen houtje hun problemen proberen op te lossen. "Dit zijn bijvoorbeeld niet de patiënten die in het ziekenhuis belanden. We zien dat veel van onze patiënten te snel weer hun leven weer willen oppakken."

De patiënten die zich bij C-support melden, worden door de lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten na een besmetting vooral geraakt in hun sociale leven en hun werk en inkomen. Drie kwart van de patiënten is vrouw en ruim de helft is tussen de 40 tot 60 jaar, terwijl drie op de tien patiënten 20 tot 40 jaar oud zijn. Het is niet precies duidelijk waarom zó veel meer vrouwen zich melden.

Ondanks dat nog altijd veel nieuwe hulpzoekenden zich melden, is De Groot gematigd positief over de toekomst: zo lijkt de toestroom langzaamaan af te vlakken. "Mogelijk leidt omikron tot minder gevallen van langdurige covid", aldus De Groot. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. "De vele vaccinaties en nieuwe boosterprikken helpen ook."

Ministerie twijfelt nog over voortzetten financiële regeling

Volgens De Groot is de behoefte naar veel soorten zorg gestegen. Naast fysiotherapie gaat het ook bijvoorbeeld om oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Door een regeling vanuit het ministerie kan die zorg onder voorwaarden vanuit het basispakket vergoed worden.

De regeling kwam eigenlijk al in augustus 2021 te vervallen, maar werd toen met een jaar verlengd. Tot juli vorig jaar hebben zeker 80.000 mensen ervan gebruik gemaakt, meldt een woordvoerder van het Zorginstituut Nederland aan NU.nl. Uit prognoses van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat bewindslieden in december al rekening hielden met een verdere stijging naar ruim 106.000 mensen. Officiële cijfers worden binnenkort verwacht.

Het is onzeker of de financiële regeling voor zogeheten paramedische herstelzorg opnieuw verlengd wordt. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat een nieuwe verlenging "de aandacht heeft" van de minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder. Zij zou echter willen afwachten op onderzoek van onder meer het Radboudumc, over hoe effectief de regeling is gebleken.

Volgens het KNGF hadden er tot december 2021 al fors meer mensen baat bij fysiotherapie dan de 'slechts' 106.000 die toen werd ingeschat. Waarom zij geen aanspraak maakten op de vergoeding, is nog niet duidelijk.