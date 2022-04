Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen week bijna gehalveerd ten opzichte van een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames vertoont een forse daling, blijkt dinsdag uit de wekelijkse rapportage van het RIVM.

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 129.188 positieve tests, een daling van 42 procent ten opzichte van de 222.366 van een week eerder. Het aantal positieve tests daalde de afgelopen weken ook al, maar nog niet zo snel als nu.

Het percentage tests met een positief resultaat daalde iets: van 65,4 procent naar 61,3 procent. Met ruim 220.000 tests werd er een derde minder tests afgenomen. Veruit de meeste tests werden gedaan om een positieve zelftest te bevestigen. Vanaf 11 april vervalt het advies om na een positieve zelftest voor bevestiging naar de GGD te gaan.

Ook het aantal ziekenhuisopnames vertoont een sterke daling. Afgelopen week werden 1.110 mensen met een coronabesmetting opgenomen, ruim 31 procent minder dan een week eerder (1.626). 903 opnames waren daadwerkelijk het gevolg van een coronabesmetting. 207 mensen werden om een andere reden opgenomen en testten vervolgens positief.

Op de intensivecareafdelingen was de daling nog sterker: daar werden 35 procent minder patiënten met corona opgenomen (81 afgelopen week, 125 vorige week). Van de 81 opnames waren er 18 om een andere reden dan corona.

Er overleden in de afgelopen week iets meer mensen (113) aan de gevolgen van een coronabesmetting dan in de week ervoor (104). Daarmee steeg dat getal voor de derde week op rij.

Relatief veel positieve tests bij vijftigers

Afgelopen week werden bij jonge dertigers opnieuw relatief veel positieve tests afgenomen, meer dan 9 procent van het totaal. Bij de vijftigers is een stijging waar te nemen, zij zorgen nu relatief voor net zo veel positieve tests als jonge dertigers.

In alle veiligheidsregio's werden minder dan 1.000 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Relatief gezien werden in de regio's Noord- en Oost-Gelderland, Drenthe en IJsselland de meeste positieve tests afgenomen.

Het reproductiegetal was op 21 maart 0,79. Dat betekent dat 100 besmette mensen het virus doorgaven aan gemiddeld 79 personen.