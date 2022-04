Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid, mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam dinsdag besloten. Ook mag Engel weer op sociale media, laat een woordvoerder van de rechtbank weten.

Engel werd in maart opgepakt op verdenking van opruiing. Hij heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan het plaatsen van meerdere berichten die ertoe zouden hebben geleid dat "andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet".

De activist werd daarna vrijgelaten uit voorarrest, op voorwaarde dat hij niets op sociale media zou plaatsen. Vrijdagavond was Engel echter te zien op YouTube-kanaal Café Weltschmerz, waar hij sprak over de lopende rechtszaken tegen hem. Volgens het OM hield Engel zich niet aan de voorwaarde, waarna hij zondag opnieuw werd opgepakt.

De raadkamer zegt nu dat de voorwaarde "te ruim omschreven" was en dat Engel daardoor te veel in zijn vrijheid wordt beperkt. Daarom mag hij vanaf nu weer op sociale media. Hij moet zich nog wel aan de overige voorwaarden van zijn vrijlating houden. Zo mag hij tot aan zijn voorgeleiding geen andere strafbare feiten plegen. Het OM benadrukt dat Engel nog steeds verdachte is en dat het onderzoek naar hem nog loopt.

Los van deze zaak moet Engel op 13 juni voor de rechter verschijnen, onder meer voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag in oktober 2020.