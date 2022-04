Sjanghai verdedigt maandag het beleid om baby's en jonge kinderen die positief testen op het coronavirus te scheiden van hun ouders. Vanwege een nieuwe opleving van het virus in de Chinese stad worden alle 26 miljoen inwoners getest op het coronavirus.

De regels in China schrijven voor dat iedereen die positief test in isolatie moet. Dat geldt ook voor kinderen. Test een kind onder de zeven positief, maar de andere gezinsleden niet, dan gaat het naar een speciaal behandelcentrum in de stad. Andere besmette mensen worden naar een centrale quarantainelocatie gebracht als het thuis niet mogelijk is om in isolatie te gaan.

Volgens de gezondheidsautoriteiten van Sjanghai is dit onderdeel van het Chinese coronapreventie- en bestrijdingsbeleid. De autoriteiten benadrukken dat kinderen van wie de ouders ook positief testen gewoon thuis in isolatie kunnen gaan.

Ouders gebruiken het Chinese sociale netwerk Weibo om hun woede over het beleid te uiten. Een vrouw die haar dochter naar eigen zeggen naar een quarantainecentrum moest laten gaan, zegt tegen persbureau Reuters dat ze amper iets hoorde over de situatie van haar kind. Ook was er geen mogelijkheid om haar kind te bezoeken.

In chatapps gaan ongeverifieerde beelden rond van huilende kinderen die in krappe bedden in een quarantainecentrum in Sjanghai zouden liggen. Ook is op de beelden maar een klein aantal volwassenen op een veel groter aantal kinderen te zien.

China stuurt leger om te helpen bij megaoperatie

Vanwege de opleving van het virus is Sjanghai eind maart in lockdown gegaan. Ook heeft China het leger en duizenden gezondheidsmedewerkers naar de stad gestuurd om te helpen bij het testen van alle inwoners. Op beelden is volgens Reuters te zien dat inwoners maandagochtend in lange rijen stonden om getest te worden door gezondheidsmedewerkers in witte en blauwe pakken.

De testoperatie past binnen het Chinese coronabeleid om nieuwe coronagolven onder controle te krijgen. Daarbij sluit de Chinese regering miljoenensteden af om de inwoners te testen op het virus. De testoperatie in Sjanghai is de grootste sinds de uitbraak in 2019 in Wuhan.

De stad registreerde maandag negenduizend nieuwe coronagevallen.