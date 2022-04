Net als Nederland hebben de landen om ons heen de meeste coronaregels afgeschaft. Dat is gunstig voor wie tijdens de paasdagen en in de meivakantie op reis wil. Toch is het nog altijd belangrijk om goed voorbereid te vertrekken. NU.nl zet de belangrijkste coronamaatregelen in de landen bij ons in de buurt op een rij.

België

Inreizen

Nederlanders die langer dan 48 uur in België blijven, moeten een coronabewijs kunnen tonen waaruit blijkt dat je bent gevaccineerd, hersteld of negatief getest. Plaatselijke autoriteiten kunnen hierop controleren.

Wie per trein of bus naar België reist, kan bijvoorbeeld een controle verwachten. Hetzelfde geldt voor boot- of vliegtuigpassagiers, ook al zullen maar weinig Nederlanders op die manier naar België reizen.

Het is voor Nederlanders niet meer nodig om voor aankomst het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in te vullen.

Maatregelen

Sinds begin maart zijn bijna alle coronamaatregelen in België geschrapt. Voor toegang tot de horeca, concerten, discotheken of bioscopen is geen coronapas meer nodig. Voor nachtclubs en cafés gelden geen eerdere sluitingstijden meer.

Een mondkapje is alleen nog verplicht in het openbaar vervoer, ziekenhuizen en verpleeghuizen en dan alleen als je ouder bent dan twaalf jaar.

Wel blijft het dragen van een mond-neusmasker (type FFP2) aanbevolen in drukke binnenruimtes, op plaatsen waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden en voor medisch kwetsbare personen.

Overigens kunnen de coronamaatregelen in België verschillen per regio. Op deze website is een overzicht te vinden.

Duitsland

Inreizen

De inreisregels voor Duitsland zijn vergelijkbaar met die voor België. Iedereen van twaalf jaar en ouder die naar onze oosterburen gaat, moet een coronabewijs bij zich hebben.

Maatregelen

Het leeuwendeel van de coronamaatregelen in Duitsland is op 2 april komen te vervallen. Zo is een negatieve test of vaccinatiebewijs niet langer nodig om evenementen bij te wonen en kunnen ongevaccineerden weer zonder beperkingen naar winkels en restaurants.

Wel kunnen deelstaten nog bepalen dat mondkapjes gedragen moeten worden in klinieken, verpleeghuizen, het openbaar vervoer en sommige openbare gebouwen. In bijvoorbeeld Berlijn blijft een mondkapje nodig bij een bezoek aan de opera.

Bij opleving van het virus kan een deelstaatparlement de mondkapjesplicht in bijvoorbeeld winkels weer invoeren. Het Duitsland Instituut heeft een overzicht van de regels per deelstaat.

Frankrijk

Inreizen

Als je naar Frankrijk reist, heb je ook een coronabewijs nodig. Je kunt het bewijs in de CoronaCheck-app laten zien, maar je mag ook een geel boekje met daarin een prikbewijs laten zien.

Wie met het vliegtuig naar Frankrijk reist, heeft ook een ingevuld European Digital Passenger Locator Form (EU-PLF) nodig.

Maatregelen

Ook in Frankrijk zijn de meeste coronaregels verdwenen. Sinds 14 maart hoef je geen coronapas meer te laten zien op openbare plekken zoals restaurants en cafés. Wel is het bewijs nog nodig in zorginstellingen, zoals ziekenhuizen. Daar is ook het dragen van een mondkapje verplicht, net als in het ov.

Sinds 21 maart hoef je niet meer in quarantaine als je met iemand in contact bent geweest die positief getest heeft op corona.

Verenigd Koninkrijk

Inreizen

Voor het Verenigd Koninkrijk gelden geen inreisbeperkingen meer voor zowel ongevaccineerde als gevaccineerde reizigers. Ook is het sinds kort niet meer nodig om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen en mee te nemen naar bijvoorbeeld het vliegveld.

Wie vanuit het Verenigd Koninkrijk terugreist naar Nederland hoeft sinds 23 maart geen negatieve testuitslag meer te laten zien.

Maatregelen

De meeste coronaregels in het Verenigd Koninkrijk zijn afgeschaft. Desondanks zijn in Schotland en Wales nog enkele maatregelen van kracht. Zo zijn tot 18 april in Schotland mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer en in sommige binnenruimten, zoals winkels. In Wales geldt in het ov en in winkels een mondkapjesadvies.

In Engeland zijn alle coronaregels verdwenen. Mensen met corona hoeven zelfs niet meer in zelfisolatie. Dit beleid maakt deel uit van het plan "leven met COVID-19".

Voor alle coronamaatregelen in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland kun je deze website van de Britse overheid raadplegen.

Italië

Inreizen

Nederlanders die naar Italië gaan, moeten een ingevuld Digital Passenger Locator Form hebben en een digitaal coronabewijs kunnen tonen. Dat laatste kan met de CoronaCheck-app.

Voor sommige mensen geldt een uitzondering op de coronapas. Zo hoeven zakenmensen en reizigers op doorreis die bijvoorbeeld niet te tonen. Wie geen coronabewijs kan laten zien, moet vijf dagen in quarantaine op het adres dat is opgegeven in het Digital Passenger Locator Form. Ook kinderen jonger dan zes jaar hebben geen coronabewijs nodig.

Steekproefsgewijs worden passagiers bij aankomst in Italië op vliegvelden of havens getest op het coronavirus. Als de uitslag positief is, moet je verplicht in quarantaine.

Maatregelen

Italië heeft begin deze maand afscheid genomen van de meeste coronamaatregelen. De coronapas wordt pas vanaf 1 mei afgeschaft, maar buitenlanders hoeven met ingang van 1 april zo'n vaccinatie- of herstelbewijs niet meer te tonen in restaurants.

Vanaf april is een coronapas niet langer nodig voor wie ergens buiten wil gaan eten. Mensen mogen dan naar hun werk gaan als ze negatief zijn getest, dus een bewijs van vaccinatie of herstel is dan niet langer verplicht.

Met ingang van 1 mei kunnen Italianen ook in restaurants binnen eten zonder vaccinatiepas. Dan worden ook de maatregelen in scholen, het openbaar vervoer en elders in de maatschappij vergaand versoepeld. Zo zijn mondkapjes in binnenruimtes dan niet meer verplicht.