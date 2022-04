Viruswaarheid-voorman Willem Engel is opnieuw aangehouden. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) zondag bekendgemaakt.

"We hebben een 45-jarige Rotterdammer opnieuw aangehouden omdat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn vrijlating heeft gehouden", laat een woordvoerder van het OM weten aan NU.nl.

Engel werd begin maart gearresteerd op verdenking van opruiing. Volgens het OM heeft hij tussen juni 2020 en december 2021 meerdere berichten online gezet die ertoe hebben geleid dat "andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet".

Woensdag werd het voorarrest van de Viruswaarheid-voorman opgeheven. Voorwaarde was dat hij geen uitlatingen zou plaatsen op sociale media.

Twee dagen later zond YouTube-kanaal Café Weltschmerz een gesprek met Engel en jurist Jeroen Pols uit. Dat is ook nu nog op de website te zien. In het gesprek gaat Engel onder meer in op zijn arrestatie.

Het OM kon nog zaterdag nog niet zeggen of de Viruswaarheid-voorman inderdaad de voorwaarden rond het opheffen van zijn voorarrest heeft geschonden.