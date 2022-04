Het leeuwendeel van de coronamaatregelen in Duitsland komt zaterdag te vervallen. Zo is een test of vaccinatie niet langer nodig om evenementen bij te wonen en kunnen ongevaccineerden weer zonder gedoe naar winkels en restaurants.

De wetgeving die landelijke maatregelen mogelijk maakt is verlopen en niet verlengd. Verplichte quarantaine na een besmetting wordt daardoor ook voor de meeste mensen geschrapt.

Wel kunnen deelstaten nog bepalen of mondkapjes moeten worden gedragen in klinieken, verpleeghuizen of het openbaar vervoer.

In bijvoorbeeld Berlijn blijft een mondkapje nodig bij een bezoek aan de opera. Bij opleving van het virus kan een deelstaatparlement de mondkapjesplicht in bijvoorbeeld winkels weer invoeren.

Maatregelen zouden eigenlijk 20 maart vervallen

De maatregelen zouden eigenlijk al op 20 maart worden geschrapt, maar uit vrees dat het te snel zou gaan werd in sommige delen van het land gekozen voor een overgangsperiode.

Veel Duitsers zijn er echter niet gerust op, mede omdat er afgelopen week meer dan 1,5 miljoen nieuwe besmettingen bijkwamen. Uit een recente peiling komt naar voren dat een ruime meerderheid van de bevolking zich zorgen maakt over het verdwijnen van de mondkapjesplicht en de 2G- en 3G-maatregelen.