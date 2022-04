Jaap van Dissel vindt niet dat zijn rol als adviseur van het kabinet tijdens de coronacrisis veranderde in een rol als beleidsmaker. Dat zegt de RIVM-directeur zaterdag tegen NU.nl in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat half februari verscheen.

De OVV concludeerde dat door de "belangrijke positie" die Van Dissel kreeg door bij veel crisisoverleggen aan te schuiven het risico bestond dat de buitenwereld Van Dissel zou zien als beleidsverantwoordelijke, in plaats van als adviseur.

"Dat zou kunnen, maar dat is verder aan de beoordeling van degenen die erbij waren of dat zo is", zegt Van Dissel over de conclusie van de OVV. "Mijn rol was: duiding van de epidemiologische situatie en waar we ons op konden voorbereiden. Die systematiek heb ik bij al die overleggen identiek gehouden. Dat kan je in alle Kamerbrieven nakijken."

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM benadrukt dat hij altijd op uitnodiging is aangeschoven bij bijvoorbeeld Catshuissessies en andere crisisvergaderingen. "Daar hoef je helemaal geen kwaad in te zien. Het was domweg duiding van de situatie."

“Hoe het aangeven van onzekerheden een politiek besluit ondermijnt, laat ik aan degenen die dat zo zien.” Jaap van Dissel over de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Rutte noemde OMT-adviezen 'heilig'

Premier Mark Rutte voedde het risico dat de buitenwereld kon denken dat het Outbreak Management Team (OMT), waar Van Dissel voorzitter van is, het coronabeleid bepaalde. Zo noemde de premier de OMT-adviezen "heilig".

Van Dissel wil niet ingaan op de vraag of hij op een bepaald moment niet duidelijker zelf een scheiding had moeten aanbrengen tussen de adviseurs en beleidsbepalers. "Dit soort vragen zal je aan de premier moeten richten, niet aan mij. Wij (het OMT, red.) hebben ons vastgehouden aan deze rol en ons beperkt tot de medisch-epidemiologische prognoses en scenario's."

De verantwoordelijkheid voor het coronabeleid ligt bij het kabinet. Dat bepaalt de koers en hoort dat te doen op basis van medische, maar ook economische en andere adviezen. Als het OMT te veel invloed zou krijgen op de besluitvorming, dan zou het beleid te veel door medici zijn ingekleurd. Bovendien hoeven OMT-leden uiteindelijk geen verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer.

Vrijdag gaf Rutte aan dat hij het eens is met de conclusie uit het OVV-rapport dat het verschil in verantwoordelijkheid tussen adviseurs en kabinet duidelijker moet worden gesteld.

Jaap van Dissel komt aan bij een van de Catshuissessies. Jaap van Dissel komt aan bij een van de Catshuissessies. Foto: ANP

OVV vond dat Van Dissel vertrouwen in beleid ondermijnde

De OVV schreef ook dat Van Dissel met uitlatingen over het nut van mondkapjes het "publieke vertrouwen in het overheidsbeleid ondermijnde". Van Dissel noemde het gebruik van mondkapjes volgens de onderzoeksraad een "politieke keuze, maar laat doorklinken dat hij niet overtuigd is". Daarnaast schreef de raad dat mondkapjes volgens Van Dissel voor "schijnveiligheid" zouden zorgen.

Van Dissel verwijst daarop naar meerdere OMT-brieven waarin de voor- en nadelen van mondkapjes uiteen worden gezet. "Het is juist de rol van het OMT om onzekerheden aan te geven. Hoe dit een politiek besluit ondermijnt, laat ik aan degenen die dat zo zien."

Van Dissel wilde dat OMT-leden minder met media praatten

Wat volgens de OVV ook niet bijdroeg aan het draagvlak voor het coronabeleid in de samenleving, waren meerdere OMT-leden die regelmatig in de media verschenen en daar soms wat anders zeiden dan in de OMT-adviezen stond.

Tijdens vergaderingen van het Outbreak Management Team heeft Van Dissel als voorzitter geregeld aangegeven dat dat anders moest. "Maar OMT-leden tekenen niet voor dat ze niet met de media mogen praten, dat is ook helemaal niet de bedoeling. We hebben altijd benadrukt dat ze het niet als OMT-lid moesten doen, maar als persoonlijk iemand die een specifieke mening heeft. Verder kan ik dat niet reguleren."

138 OVV-voorzitter Dijsselbloem: 'We waren niet voorbereid op pandemie'

Van Dissel erkent dat coronacrisis voorbij is

Momenteel legt het coronavirus geen enorme druk meer op de zorg, al liggen er nog altijd bijna tweeduizend mensen in het ziekenhuis.

Ook Van Dissel erkent dat de coronacrisis voorbij is. "Als je in de situatie bent dat er alleen basismaatregelen zijn, betekent het dat je uit de acute crisis bent."

Als de omikronvariant van het coronavirus - waar Van Dissel zelf onlangs ook mee besmet raakte - dominant blijft, verwacht de infectioloog niet dat Nederland opnieuw in de crisisstand zal moeten. "Maar het hangt ervan af of het hierbij blijft of dat er nieuwe varianten komen. Daar moet je je op voorbereiden."