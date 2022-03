Vrijwel alle coronamaatregelen zijn verdwenen, maar het zal nog maanden duren voordat de pandemie officieel ten einde is. De overgang naar een zogeheten endemische fase zal waarschijnlijk pas zijn afgerond in dit najaar of het komende winterseizoen. "Maar het is mogelijk dat het langer duurt", zegt het RIVM tegen NU.nl.

Epidemie, pandemie, endemie: wat is wat? Epidemie: een (infectie)ziekte komt ineens heel veel voor.

Pandemie: als een virus zich wereldwijd verspreidt, dan is er sprake van een pandemie.

Endemie: als een virus endemisch is, dan is het min of meer stabiel aanwezig. Soms komt het virus wat meer voor. Denk bijvoorbeeld aan de griep in de winter. Stabiel betekent niet 'zorgeloos': er kunnen alsnog veel mensen overlijden aan de gevolgen van het virus.

De reden dat het zo lang kan duren, is omdat COVID-19 eerst als een endemische ziekte beschouwd moet worden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat deskundigen het verloop van het coronavirus tot op zekere hoogte kunnen voorspellen. "Denk bijvoorbeeld aan het rekening houden met een seizoensgebonden opleving", zegt RIVM-woordvoerder Geert Westerhuis.

Momenteel is er nog (grote) onzekerheid over het verloop van de coronapandemie. Zo is bijvoorbeeld wel bekend dat alle coronacijfers zich in een dalende lijn bevinden, maar weet het RIVM niet of de daling gaat afvlakken en zo ja, wanneer.

"Daarnaast zegt een endemische fase niets over de ernst of ziektelast als gevolg van COVID-19", vervolgt Westerhuis.

Transitiefase naar nieuwe situatie is van start gegaan

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft in zijn laatste advies erkend dat de transitiefase naar een nieuwe coronasituatie van start is gegaan. "In deze fase zal de focus van de bestrijding verschuiven naar het vroegtijdig opsporen van oplevingen en nieuwe virusvarianten, terwijl we kwetsbaren beschermen om ernstige of langdurige ziektelast te voorkomen", schreef het OMT.

Het is volgens het OMT nog niet helemaal uitgesloten dat COVID-19 straks als een endemische ziekte beschouwd kan worden. De deskundigen houden rekening met vijf scenario's, waarbij in het positiefste scenario de ziekte volledig 'uitdooft' en in het negatiefste scenario de huidige situatie drastisch verslechtert.

"Wanneer een endemische fase bereikt wordt, hangt af van de immuniteit als gevolg van besmettingen en vaccinaties, de besmettelijkheid van het virus, mogelijke nieuwe varianten en in hoeverre het virus aan de bestaande immuniteit kan ontduiken", besluit Westerhuis.