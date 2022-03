Twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie zijn in 23 landen de scholen nog niet volledig heropend. Het gaat onder meer om Afghanistan, China en Indonesië. Volgens UNICEF treft het 405 miljoen kinderen.

Vooral kinderen uit landen waar de lonen laag zijn worden getroffen, laat een UNICEF-woordvoerder aan NU.nl weten. Het rapport Are children really learning? stelt dat wereldwijd zo'n 147 miljoen kinderen de afgelopen twee jaar meer dan de helft van hun fysieke scholing hebben gemist.

Volgens de kinderrechtenorganisatie zijn veel kinderen bovendien niet teruggegaan naar school toen de klaslokalen wereldwijd hun deuren weer openden. Zo keerde in Liberia 43 procent van de leerlingen in het openbaar onderwijs niet terug toen de scholen in december 2020 weer opengingen.

Het aantal niet-schoolgaande kinderen in Zuid-Afrika verdrievoudigde volgens UNICEF van 250.000 naar 750.000 leerlingen tussen maart 2020 en juli 2021. In Oeganda meldde zo'n één op de tien scholieren zich begin dit jaar niet meer op school na twee jaar sluiting.

In Malawi steeg de uitval onder meisjes in het secundair onderwijs tussen 2020 en 2021 van 6,4 procent naar 9,5 procent. In Kenia bleek dat 16 procent van de meisjes en 8 procent van de jongens afwezig bleef na de heropening van scholen.

Ruim 11 procent van kinderen wereldwijd gaat helemaal niet naar school

Wereldwijd gaan volgens de kinderrechtenorganisatie van de Verenigd Naties ruim een miljard kinderen regelmatig naar school. Al voor de uitbraak van COVID-19 zorgden tekorten aan leraren, lesmateriaal en armoede ervoor dat kinderen te weinig profijt hebben van naar school gaan. Tussen de 11 en 20 procent van de kinderen wereldwijd gaat helemaal niet naar school.

UNICEF heeft in eerder onderzoek becijferd dat ongeveer 617 miljoen kinderen en tieners niet goed genoeg kunnen lezen en rekenen. Van die groep gaat twee derde wel naar school.

De kinderrechtenorganisatie erkent de realiteit dat kinderen soms moeten werken om te zorgen dat hun gezin het hoofd boven water kan houden.