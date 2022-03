Willem Engel hoeft niet langer in voorarrest te blijven, meldt de rechtbank Rotterdam woensdag. De Viruswaarheid-voorman moet op een later moment voor de rechtbank verschijnen, omdat hij wordt verdacht van het plaatsen van zeven opruiende berichten op sociale media.

De Viruswaarheid-voorman moet zich wel aan meerdere voorwaarden houden, laat de rechtbank weten. Zo mag Engel geen uitingen op sociale media plaatsen. Mocht hij dat wel doen, dan wordt hij opnieuw vastgezet.

Engel werd begin maart gearresteerd op verdenking van opruiing. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij tussen juni 2020 en december 2021 meerdere berichten online gezet die ertoe hebben geleid dat "andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet".

Het voorarrest van Engel werd op 18 maart op verzoek van het OM met twee weken verlengd. Justitie had daarom gevraagd uit vrees dat Engel opnieuw opruiende berichten op sociale media zou plaatsen.

Het is niet bekend wanneer Engel moet voorkomen in deze zaak. Op 30 maart moet hij voor de politierechter in Den Haag verschijnen in een andere zaak. Hij staat daar terecht voor het negeren van een bevel van de politie en opruiing via een Facebook-livestream.