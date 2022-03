Nergens grijpt het coronavirus zo snel om zich heen als in Zuid-Korea. In de afgelopen vier weken werden er 8,8 miljoen besmettingen gemeld, terwijl het land in de eerste twee jaar van de pandemie in totaal nog geen miljoen infecties registreerde. Ook het aantal doden neemt hard toe, wat crematoria en uitvaartcentra onder grote druk zet.

In Zuid-Korea zijn nu in totaal 11,8 miljoen besmettingen geregistreerd. Begin februari stond de teller nog op ruim 900.000.

Ook in Vietnam en Duitsland verspreidt het coronavirus zich erg snel. Daar werden in vier weken tijd respectievelijk 5,7 miljoen en 4,7 miljoen besmettingen gemeld, terwijl die landen veel meer inwoners dan Zuid-Korea tellen.

Het grote aantal besmettingen in Zuid-Korea leidt ook tot meer sterfgevallen. De afgelopen week werden er dagelijks tussen de drie- en vierhonderd doden gemeld. Daarvoor waren dat er 'slechts' tientallen per dag.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Volksgezondheid heeft afgelopen maandag crematoria opgedragen langer door te werken om het grote aantal doden te kunnen verwerken. Ook mogen lichamen nu naar andere regio's worden overgebracht om de druk te spreiden. De 1.136 uitvaartcentra die het landt telt is daarbij gevraagd hun capaciteit uit te breiden.

Behandeld als seizoensgriep

Het Korea Disease Control and Prevention Agency, de Zuid-Koreaanse evenknie van het RIVM, zegt dat de huidige golf in het land wordt veroorzaakt door de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus. Een analyse van het ministerie van Volksgezondheid laat zien dat er geen sterfgevallen zijn onder geboosterde mensen van jonger dan zestig jaar. Daarom kan het coronavirus volgens het ministerie behandeld worden als seizoensgriep.

Het lijkt er daarbij op dat het urgentiegevoel bij de Zuid-Koreaanse bevolking afneemt. Vorige week bleek uit onderzoek van de Seoel National University dat 48 procent van de ondervraagden zich zorgen maakt over de gezondheidsimpact van het coronavirus. Nog nooit was dit percentage zo laag. "Het bewustzijn van mensen over het gevaar van het virus is duidelijk veranderd", zei professor Yoo Myung-soon, die de studie leidde.

Geen nieuwe maatregelen

Ondanks de cijfers lijkt het er niet op dat de regering strengere maatregelen gaat invoeren, meldde The Guardian donderdag. Er zijn de afgelopen tijd zelfs maatregelen versoepeld. Zo is de avondklok versoepeld, het vaccinatiebewijs geschrapt en er ligt het plan om de verplichte quarantaine af te schaffen.

Zuid-Korea stond er aan het begin van de pandemie juist om bekend een streng coronabeleid te voeren. Het land werd constant geprezen om hoe het omging met de crisis en hoe grote uitbraken voorkomen werden.