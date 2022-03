Het aantal coronabesmettingen dat het RIVM dagelijks meldt, daalt snel. Desondanks bevindt Nederland zich nog altijd in de negatieve wereldtop van de lijst landen waar het virus zich het snelst verspreidt, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University.

In de afgelopen vier weken kwamen er in ons land ruim anderhalf miljoen besmettingen aan het licht. Slechts zeven landen wereldwijd meldden meer infecties. Nederland telt er zelfs meer dan de Verenigde Staten en Brazilië.

De lijst wordt aangevoerd door Zuid-Korea, Vietnam en Duitsland. Daar werden in vier weken tijd respectievelijk 8,8 miljoen, 5,7 miljoen en 4,7 miljoen besmettingen gemeld.

Vooral de situatie in Zuid-Korea is zorgelijk. Daar is het aantal infecties geëxplodeerd. Het land registreerde in de eerste twee jaar van de pandemie nog geen miljoen besmettingen. Sinds februari is dat aantal gestegen tot bijna twaalf miljoen.

Nederland verdwijnt binnenkort waarschijnlijk uit negatieve wereldtop

Nederland bevindt zich nu ruim een maand in de negatieve wereldtop, en is zelfs wat plekjes gestegen op de lijst. Binnenkort komt daar zeer waarschijnlijk verandering in: het aantal besmettingen dat iedere dag door het RIVM gemeld wordt, daalt namelijk snel.

Zondag gaat het om ruim 25.000 infecties. Ter vergelijking: eerder deze week werden nog aantallen van ruim boven de 40.000 gemeld. Tussen 14 en 20 maart was het aantal nieuwe infecties op meerdere dagen zelfs twee keer zo groot.

Daar moet de kanttekening bij geplaatst worden dat in het weekend vaker minder positieve testen worden gemeld. Als het aantal van deze zondag vergeleken wordt met het aantal van de vorige zondag, is er echter alsnog sprake van een forse daling: toen werden zo'n 35.000 positieve testen geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 242.000 positieve testen gemeld, oftewel gemiddeld zo'n 34.651 per dag. Ook dat zevendaagse gemiddelde daalt al enkele dagen op rij.

De coronasituatie in ziekenhuizen is stabiel: daar schommelt het aantal opgenomen coronapatiënten al een week tussen de negentienhonderd en tweeduizend. Veruit het grootste deel van de COVID-19-patiënten wordt behandeld op reguliere verpleegafdelingen: zondag liggen er 155 coronapatiënten op ic's.

NU.nl brengt niet meer iedere dag de nieuwe coronacijfers, maar blijft wél berichten over corona. In onderstaande blog legt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman uit waarom wij zijn gestopt met de dagelijkse coronacijfers.