Spanjaarden hoeven vanaf maandag alleen nog een coronatest af te nemen als ze tot een kwetsbare groep behoren of met kwetsbare mensen werken. Ook hoeven zij niet meer in isolatie als ze milde coronaklachten hebben.

De Spaanse overheid maakte dinsdag al bekend dat het coronabeleid zich nu gaat richten op kwetsbare groepen in de samenleving. Coronatests en isolatie worden alleen nog aangeraden voor mensen ouder dan zestig jaar, mensen met onderliggende ziektes, mensen die met kwetsbare groepen werken en mensen die ernstige klachten ontwikkelen.

Mensen die milde coronaklachten hebben worden nog wel steeds aangeraden om maatregelen te nemen, waaronder het dragen van een mondkapje in buitenruimtes en het vermijden van contact met kwetsbare mensen.

In het land geldt daarnaast nog steeds de verplichting om mondkapjes te dragen op openbare binnenlocaties. Op bepaalde locaties, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, kunnen ook nog steeds strengere maatregelen gelden.

Punt achter acute fase, maar regering houdt situatie in de gaten

Met het besluit zet de regering (voorlopig) een punt achter de "acute fase" van de coronapandemie. Nu de ziekenhuiscijfers laag blijven, durft de overheid het aan om het coronavirus meer te gaan behandelen als een 'gewone' griep.

De autoriteiten benadrukken nog wel dat de "pandemie niet voorbij is", schrijft de Spaanse krant El País.

De Spaanse overheid zegt wel een vinger aan de pols te blijven houden. Dat gebeurt volgens El País onder meer met behulp van een steekproef onder huisartsen, die de coronabesmettingen in hun werkgebied in de gaten houden. Als blijkt dat de coronacijfers zich zorgelijk ontwikkelen, kan het land het besluit weer terugdraaien.

In Nederland geldt nog wel steeds dat mensen bij coronaklachten een test moeten afnemen en in isolatie moeten. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde in februari om na de piek van de omikronvariant van het coronavirus over te gaan op een systeem waarin ook alleen bepaalde groepen nog worden getest.