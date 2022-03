Een coronazelftest levert het betrouwbaarste resultaat wanneer er zowel uit de neus als uit de keel een monster wordt afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid gezamenlijk is uitgevoerd door enkele Nederlandse ziekenhuizen, GGD's, bloedbank Sanquin en het RIVM.

Uit het onderzoek blijkt dat de nauwkeurigheid van zelftests afnam toen de omikronvariant van het coronavirus in Nederland eind december dominant was geworden. Bij veruit de meeste zelftests moet een wattenstaafje in de neusholte gestopt worden.

Er werd eerder op sociale media wel gemeld dat het resultaat kon afwijken als met het wattenstaafje een monster uit de keel werd gehaald. Producenten wilden op basis van die onbevestigde berichten de gebruiksaanwijzing echter niet aanpassen.

Onderzoekers vergeleken tijdens de opkomst van de omikronvariant de resultaten van bijna 6.500 personen met "corona-achtige symptomen", die na een PCR-test een van drie commercieel verkrijgbare en veelgebruikte coronazelftests mee naar huis kregen. Bij alle drie de zelftests bleek de nauwkeurigheid groter als mensen zowel in de neus als in de keel een monster afnamen.

"We ontdekten inderdaad dat de toevoeging van een keelmonster de betrouwbaarheid van de onderzochte zelftests vergroot", zegt hoofdonderzoeker Carl Moons van het UMC Utrecht. "We adviseren mensen nog niet om dit zelf te gaan doen, omdat deze tests daarvoor nog niet geregistreerd zijn."

Naast het RIVM en Sanquin waren onder meer onderzoekers van het UMC Utrecht, het Erasmus MC en het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum betrokken bij het onderzoek. Ook zorgorganisatie Cochrane, medisch kenniscentrum Microvida en de GGD's van West-Brabant en Rotterdam-Rijnmond droegen bij aan het onderzoek.