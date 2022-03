De Gezondheidsraad adviseert een tweede boostervaccinatie tegen COVID-19 beschikbaar te maken voor mensen van zestig jaar of ouder die zo'n tweede boosterprik willen hebben. Dat schrijft de raad vrijdag in een brief aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Het adviesorgaan vindt het niet noodzakelijk de immuniteit van de gehele bevolking op peil te blijven houden.

De Gezondheidsraad is een belangrijk adviesorgaan van het kabinet. De adviezen van de raad worden doorgaans opgevolgd door het ministerie van Volksgezondheid.

Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland groot blijft, wil de Gezondheidsraad dat zestigplussers nu ook een tweede boosterprik krijgen.

Eerder adviseerde de Gezondheidsraad een tweede boosterprik te geven aan zeventigplussers, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis. Deze groepen waren telkens als eerste aan de beurt voor een prik. Bij hen zal de bescherming tegen COVID-19 ook het meest zijn afgenomen.

Nu volgen dus de zestigplussers. Doordat de besmettingsgolf als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus langer aanhoudt dan gedacht, is het volgens de Gezondheidsraad nu ook raadzaam zestigplussers een tweede booster te geven. Voor de rest van de volwassenen is een nieuwe oppepprik nog niet nodig.

Zestigplussers lopen groter risico op ziekenhuisopname

Na verloop van tijd neemt de bescherming van een coronavaccinatie af. Zestigplussers lopen ten opzichte van jongere mensen een groter risico om met COVID-19 in het ziekenhuis terecht te komen. Daarom wordt een tweede booster aangeraden voor zestigplussers die langer dan drie maanden geleden gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest met het coronavirus.

De Gezondheidsraad vindt het niet nodig om de immuniteit van de gehele Nederlandse bevolking op peil te houden met nieuwe boosterprikken. In plaats daarvan wil de raad een werkwijze waarbij specifieke doelgroepen snel een boosterprik kunnen krijgen als de epidemiologische situatie daarom vraagt.