Van de schadevergoedingen die werden opgelegd aan mensen die vorig jaar betrokken waren bij de zogenoemde coronarellen, is nog maar weinig geld geïnd. Van de ruim 551.000 euro die 55 veroordeelden in totaal moeten betalen, is een jaar later minder dan 37.000 euro geïnd, schrijft minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

De rellen braken vorig jaar januari uit in verschillende steden nadat de avondklok was ingevoerd. Het geld is bedoeld voor "70 benadeelde partijen", aldus de minister. Van de 55 daders over wie de minister het heeft, liggen de opgelegde schadevergoedingen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In nog eens 180 andere zaken heeft de rechter al een straf opgelegd, maar deze zijn nog niet bij het CJIB beland. Mogelijk zitten daar nog meer schadevergoedingen tussen.

Getroffen ondernemers konden in eerste instantie bij hun verzekeraar aankloppen. Voor schade die niet langs die weg werd vergoed, richtte de overheid een regeling op. Via die "Regeling bedrijvenschade coronarellen' is aan 36 ondernemers een bedrag van 228.150 euro vergoed, schrijft Yesilgöz.

In januari concludeerde RTL Nieuws dat tientallen relschoppers geen schadevergoeding hoeven te betalen. De oorzaak daarvan zijn fouten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie (OM) en een gebrek aan prioriteit.