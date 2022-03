Het aantal positieve coronatests is afgelopen week met ruim een kwart gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde, maar er werden wel meer coronapatiënten opgenomen op de intensive care. Dat blijkt dinsdag uit de wekelijkse rapportage van het RIVM.

Afgelopen week werden in totaal 313.318 positieve coronatests geregistreerd door het RIVM, 27 procent minder dan de week ervoor (429.252). Er werden een stuk minder tests afgenomen (ruim 450.000 tegenover 625.000 een week eerder), maar het percentage positieve tests bleef met 66,2 procent exact hetzelfde.

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde, van 1.742 vorige week naar 1.616 afgelopen week. Van die 1.616 patiënten werden 1.291 ook daadwerkelijk als gevolg van een coronabesmetting opgenomen. 325 patiënten testen weliswaar positief, maar werden om een andere reden opgenomen.

Wel werden er 15 procent meer coronapatiënten opgenomen op de ic. Afgelopen week waren dat er 114, een week eerder 99. Van die 114 werden er 91 specifiek vanwege een coronabesmetting opgenomen, 23 hadden een andere opnamereden dan corona.

Het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting daalde licht, naar 95 afgelopen week ten opzichte van 104 een week eerder.

Volgens de berekeningen van het RIVM lag het reproductiegetal op 7 maart op 0,87. Dat betekent dat op dat moment 100 besmette personen gemiddeld 87 nieuwe personen besmetten.

Meeste positieve tests in noorden en oosten van het land

De meeste positieve tests werden naar verhouding afgenomen in Drenthe. Daar werden per 100.000 inwoners 2.673 positieve tests gemeld. Ook in de veiligheidsregio's Groningen, IJsselland, Twente en Noord- en Oost-Gelderland werden naar verhouding veel positieve tests geregistreerd.

Eerder deze maand werden vooral in Noord-Brabant en Limburg veel positieve tests gemeld als gevolg van carnaval. In die provincies is het aantal gemelde besmettingen sindsdien echter stevig gedaald.

Qua leeftijdsgroepen werden de meeste positieve tests afgenomen bij dertigers, die samen goed waren voor ruim 17 procent van alle positieve resultaten.

Het aantal positieve tests daalde in vrijwel alle leeftijdsgroepen, behalve bij ouderen. Bijna tweeduizend mensen van negentig jaar en ouder kregen afgelopen week te horen dat ze besmet waren geraakt, 12 procent meer dan een week eerder.