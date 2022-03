Met de laatste coronaversoepelingen van woensdag komt er een einde aan de testverplichting en dus aan Testen voor Toegang. De afgelopen twaalf maanden werden meer dan 9,4 miljoen tests afgenomen voor toegang tot duizend locaties door heel Nederland.

Momenteel geldt er nog een testverplichting voor binnenevenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers. Met de aangekondigde versoepelingen komt woensdag ook aan die testverplichting een einde.

Het hoogtepunt van het aantal afgenomen tests was aan het einde van 2021, zegt Stichting Open Nederland (SON), de organisatie achter Testen voor Toegang. In het laatste kwartaal van vorig jaar werd meer dan de helft van de 9,4 miljoen tests afgenomen. In die periode moesten mensen zonder herstel- of vaccinatiebewijs een negatieve testuitslag laten zien bij horeca en sportgelegenheden.

'Vooral blij dat Nederland weer open kan zónder testen'

SON werd in februari 2021 opgericht om in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid een effectief testnetwerk voor evenementen op te zetten.

"Stichting Open Nederland is opgericht om te helpen het sociale leven weer te openen en we zijn trots dat we daaraan konden bijdragen, met dank aan alle testaanbieders die in korte tijd locaties hebben neergezet door heel Nederland. Maar we zijn vooral ook blij dat Nederland nu weer helemaal open kan zónder testen. Dat is altijd ons belangrijkste doel geweest", aldus SON-voorzitter Pier Eringa.

Vanaf woensdag is het niet meer mogelijk om een testafspraak bij Testen voor Toegang te maken. Wel blijft SON paraat om grootschalig testen weer snel te kunnen opbouwen en inzetten als dat nodig is. Eringa: "We zullen ervoor zorgen dat software en kritische systemen behouden blijven en alles straks netjes wordt overdragen aan de overheid zodat Nederland goed voorbereid is op toekomstige pandemieën."

Op 1 september 2022 draagt de stichting haar taken over aan Dienst Testen van het ministerie van Volksgezondheid.