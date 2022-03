Het kabinet heeft vorige week besloten de meeste coronamaatregelen te schrappen. Dit is wat er met ingang van vandaag verandert.

De enige regel die intact blijft, is de isolatie voor mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Ook de basisadviezen, zoals handen wassen en niezen in je elleboog, blijven bestaan.

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels

Mondkapjes zijn niet meer verplicht in het openbaar vervoer, taxi's, touringcars en op veerboten. Dat is nu een advies geworden. Het kabinet wil wel dat mensen een mondkapje blijven dragen in het vliegtuig en op het vliegveld na de security.

Luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia en reisorganisaties TUI en Corendon hebben echter bekendgemaakt te stoppen met het handhaven van de mondkapjesplicht aan boord van vliegtuigen. Wel zullen zij het dragen van mondkapjes nog dringend aanbevelen.

Coronatoegangsbewijs niet langer nodig

Het coronatoegangsbewijs is nergens meer nodig. Testen voor toegang (1G) geldt namelijk niet meer voor grotere nachtclubs en grote evenementen zonder vaste zitplaatsen met meer dan vijfhonderd bezoekers. Alleen daar was het toegangsbewijs nog verplicht.

Het kabinet adviseert wel de CoronaCheck-app op je telefoon te laten staan. In sommige landen is de QR-code namelijk nog wel verplicht om bijvoorbeeld in te reizen of naar de horeca te kunnen gaan.

Reizen wordt makkelijker

Het is niet langer verplicht om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben als je naar Nederland reist van binnen de EU of Schengenlanden. Reizigers hebben wel een gezondheidsverklaring nodig.

Voor mensen die geen inwoners van de EU zijn, geldt nog steeds een inreisverbod, maar er zijn uitzonderingen. Die zijn hier te lezen.

Het kabinet adviseert mensen nog wel een zelftest te doen na aankomst in Nederland en op dag vijf na aankomst.