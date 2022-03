Er liggen meer dan tweeduizend mensen met corona in het ziekenhuis. Toen dat eerder gebeurde, dreigde code zwart. Nu lijkt er geen paniek. Dat komt omdat we al over de besmettingspiek zijn en patiënten minder lang op de intensive care liggen. "Er is momenteel niks geks aan de hand."

In de maanden oktober en november van 2021 schoten de coronacijfers omhoog. Eind november lagen meer dan 2.800 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen waarvan zo'n zeshonderd op de intensive cares. Daar zijn we nu nog niet, maar het aantal opnames groeit wel, laten cijfers zien van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Terwijl de stijging in het najaar uiteindelijk leidde tot een lockdown in december, blijft het nu rustig. De versoepelingen van maatregelen blijven gewoon staan.

Volgens een woordvoerder van het LCPS zijn er vijf belangrijke verschillen tussen de situatie nu en in het najaar. De eerste reden is dat de lente is aangebroken. "In oktober weet je dat het alleen maar erger gaat worden omdat de winter er nog aan komt. Nu zijn we al over de besmettingspiek heen." Daardoor zal het aantal ziekenhuisopnames naar verwachting ook weer afnemen.

Verder was de boostercampagne in het najaar nog niet goed op gang gekomen. Mensen zijn nu beter beschermd door de vaccinaties en de boosters, dus ze worden minder ziek. De omikronvariant is ook minder ziekmakend waardoor coronapatiënten minder lang in het ziekenhuis liggen. "Op de ic's liggen coronapatiënten nu gemiddeld tien dagen in plaats van zeventien", zegt de woordvoerder van het LCPS.

De huidige toename van patiënten was te voorspellen

Van alle patiënten in het ziekenhuis ligt momenteel een groter deel op een verpleegafdeling en niet op een ic. Als er op de intensive cares geen plek meer is voor nieuwe patiënten, heet dat code zwart. Artsen bepalen dan wie ze kunnen behandelen en wie niet. Toen de ziekenhuisopnames in oktober en november exponentieel stegen, kwam dit scenario in zicht. De huidige stijging is veel gematigder.

Tot slot zegt de woordvoerder van het LCPS dat de toestroom van de patiënten in maart te voorspellen was. "We hebben carnaval, vakantie en versoepelingen gehad. Er is momenteel dus niks geks aan de hand." In oktober was de horeca weliswaar net weer geopend, maar wel op vertoon van een coronatoegangsbewijs. De verwachting was niet dat de versoepelingen tot zo'n toestroom van patiënten zouden zorgen.