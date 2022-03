In de coronaperiode gingen jongeren uit verveling en behoefte aan intimiteit eerder een relatie aan dan ze anders zouden doen. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland. Nu de coronamaatregelen grotendeels opgeheven zijn, willen ze 'inhalen' wat tijdens de coronatijd niet mogelijk was.

Rutgers en Soa Aids Nederland voerden twee jaar lang onderzoek uit naar jongeren tussen de 16 en 24 jaar. De op drie momenten afgenomen vragenlijsten werden meer dan tienduizend keer ingevuld. Ook werden nog eens 44 jongeren uitgebreid geïnterviewd.

Het begrip 'coronarelatie' kwam in dat onderzoek naar voren. Jongeren zeiden over zichzelf én over vrienden dat ze uit verveling en omdat ze intimiteit wilden een relatie zijn aangegaan die anders waarschijnlijk niet was ontstaan.

Singles hadden minder seks en onenightstands kwamen minder voor omdat ze niet besmet wilden raken met het coronavirus. Opvallend is dat een deel van de vrijgezelle jongeren zich niet liet testen op soa's. Soms omdat ze dachten dat de GGD het al te druk had.

Coronamaatregelen dieptepunt voor jongeren

De coronamaatregelen zoals de lockdowns en avondklok ervoeren jongeren echt als een dieptepunt. Het ontbrak ze aan mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten of "simpelweg verliefd te worden", zegt Rutgers-onderzoeker Hanneke de Graaf. "Voor hen is het van vitaal belang om elkaar fysiek te blijven ontmoeten en te blijven ontdekken".

De meesten hielden zich aan de coronamaatregelen, ook al gaf ze dat een geïsoleerd gevoel en vonden ze daardoor het leven saai. Een gedeelte ervoer zelfs depressieve gevoelens.

Nu de maatregelen zijn opgeheven, hebben jongeren behoefte aan intimiteit en diepgang, onder meer door nieuwe mensen te ontmoeten. Daarnaast hebben ze ook het idee dat ze een inhaalslag moeten maken door bijvoorbeeld meer te daten of te experimenteren. Toch wordt het oppakken van het datingleven ook spannend gevonden. Een terugkeer naar het normale leven is voor veel jongeren nog best even wennen.