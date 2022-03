Voor het eerst in ruim een jaar meldt China dat er weer mensen zijn overleden aan het coronavirus. In de noordoostelijke provincie Jilin zijn twee coronagerelateerde sterfgevallen gevallen, aldus de nationale gezondheidscommissie. De laatste keer dat mensen in het land volgens de autoriteiten stierven aan COVID-19 was op 26 januari 2021.

Daarmee komt het totale aantal coronagerelateerde sterfgevallen in China uit op 4,638, al bestaan er al sinds het begin van de pandemie twijfels over de betrouwbaarheid van het officiële Chinese dodental. De afgelopen 24 uur zijn 4.051 Chinezen positief getest, dat zijn er ruim 300 minder dan op vrijdag.

In de provincie Jilin is inmiddels een reisverbod van kracht. Alleen met speciale toestemming van de politie mogen inwoners nog naar andere provincies toe. Dat betekent tevens dat de miljoenenstad Changchun op slot zit. De provinciehoofdstad is het hart van de Chinese auto-industrie.

Eerder deze week moest ook de zuidelijke stad Shenzen in lockdown. Daardoor moesten onder meer de fabrieken van belangrijke techreuzen als Huawei, Tencent en Apple-producent Foxconn hun deuren sluiten.