Nederland krijgt een officieel nationaal moment om de slachtoffers van de coronapandemie te herdenken. Het kabinet heeft het comité 'Stilstaan bij corona' opgericht - met deelnemers uit vrijwel alle sectoren van de samenleving - die een gepaste herdenking moeten bedenken.

"Dat kan een nationale dag, maar bijvoorbeeld ook een monument zijn", legt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid uit aan NU.nl. De precieze herdenking én mogelijke datum worden nog uitgewerkt.

De commissie ging vrijdag officieel van start onder leiding van Arno Brok, commissaris van de Koning in de provincie Friesland. In totaal zijn er veertien leden, onder wie Omroep MAX-directeur Jan Slagter, paralympisch sporter Chantalle Zijderveld, voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls en Tivoli-directeur Jeroen Bartelse.

"Het verwerken, reflecteren en vooruitkijken is waar het comité invulling aan gaat geven", schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen. "De doelstelling is dat de mensen in de samenleving die daar behoefte aan hebben, zich gehoord voelen."

De staatssecretaris benadrukt dat de coronapandemie nog niet voorbij is. "De impact van de coronacrisis is enorm. Voor velen is nu ruimte voor herstel, maar we moeten ook stilstaan bij het stille leed van veel Nederlanders."