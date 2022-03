Viruswaarheid-voorman Willem Engel is woensdagochtend aangehouden op verdenking van het versturen van opruiende berichten over corona. Dat heeft jurist Jeroen Pols bekendgemaakt.

Een 45-jarige verdachte zou "gedurende een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten hebben geplaatst op sociale media", schrijft het Openbaar Ministerie (OM). De verdachte wordt vrijdag voorgeleid.

De aanhouding is verricht nadat de politie van Rotterdam een oriënterend onderzoek had gedaan onder leiding van het OM. Omdat het onderzoek nog loopt, doet het OM geen verdere mededelingen.

In januari besloot het OM tot het onderzoek nadat een collectieve aangifte tegen Engel was ingediend. De aangifte wegens opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging was door ruim 22.000 mensen ondertekend.

Een rechter besluit vrijdag of Engel langer blijft vastzitten.