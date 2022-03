Ruim 800.000 door Nederland gedoneerde coronavaccins zullen worden vernietigd omdat andere landen er geen behoefte meer aan hebben, zo blijkt dinsdag uit een Kamerbrief van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid).

"Veel landen geven aan voldoende COVID-19-vaccins op voorraad te hebben om de komende periode aan de nationale vraag te kunnen voldoen", schrijft Kuipers.

Volgens de minister is de vraag naar vaccins, vooral die met een kortere houdbaarheid, door deze voorraad sterk verminderd. "Waar voorheen de beschikbaarheid van vaccins het grootste knelpunt was, is dat nu de absorptiecapaciteit van ontvangende landen."

COVAX, het systeem van VN om de vaccins over de hele wereld te verdelen, heeft als gevolg hiervan steeds meer moeite om een goede bestemming voor de vaccins te vinden. Nederland doneert sinds het najaar van vorig jaar aan COVAX. Tot nu toe was de verspilling volgens de minister erg laag.

"Om verspilling te voorkomen, blijft het kabinet zoeken naar mogelijkheden om vaccins bilateraal te doneren. Het valt echter niet uit te sluiten dat het de komende periode vaker voor zal komen dat vaccins geen bestemming kunnen krijgen."

Nederland had vorig jaar als doel om in totaal 27 miljoen vaccins te doneren, vooral aan armere landen. Dat werd op papier gehaald, maar niet alle prikken zijn daadwerkelijk aangekomen op de bestemming.