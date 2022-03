Het aantal mensen dat vanwege een coronabesmetting is opgenomen in het ziekenhuis is afgelopen week gestegen ten opzichte van de week ervoor. Het aantal positieve tests bleef na een flinke toename vorige week stabiel. Dat blijkt dinsdag uit de weekrapportage van het RIVM.

In totaal werden 1.545 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis, ongeveer 200 (14 procent) meer dan een week eerder (1.356). Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care (ic) belandde, nam licht toe van 86 tot 91.

Het RIVM registreerde de afgelopen week 429.252 positieve tests, 2 procent minder dan de week ervoor (439.775). De lichte afname komt volgens het RIVM doordat het aantal positieve gevallen in de carnavalsregio's, waar vorige week een sterke stijging te zien was, daalde.

Het aantal positieve tests daalde of stabiliseerde in de meeste leeftijdsgroepen, maar bij ouderen nam het aantal positieve tests nog wel stevig toe, meldt het RIVM. Ook jonge kinderen testten afgelopen week vaker positief dan de week ervoor. Dat is volgens het RIVM mogelijk te verklaren doordat meer kinderen zich na de voorjaarsvakantie lieten testen.

Aantal overlijdens en R-waarde gestegen

De GGD nam de afgelopen zeven dagen circa 625.000 tests af, ruim 28.000 meer dan de week ervoor. Het percentage positieve uitslagen lag met 66 procent echter wel iets lager dan de 70 procent een week eerder.

Het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting nam behoorlijk toe: van 56 tot 104.

Verder steeg de R-waarde, het getal dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, van 1 naar 1,27. Dat betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 127 anderen besmetten. Vanwege de betrouwbaarheid houdt het RIVM altijd de R-waarde van twee weken eerder aan.

84 Kuipers: 'We zitten in een veel gunstigere situatie dan eerder'

Kabinet schaalt coronamaatregelen verder af

Dinsdag besloot het kabinet om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) liet weten dat de mondkapjesplicht in het ov vanaf volgende week woensdag verdwijnt en dat het advies om thuis te werken vervalt.

De enige regel die intact blijft is de isolatie voor mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Ook de basisadviezen, zoals handen wassen en niezen in je elleboog, blijven bestaan.

Kuipers acht de versoepelingen verantwoord, omdat het aantal besmettingen stabiel is en het aantal ic-opnames blijft zoals verwacht. De meeste mensen die nu ziek worden van het virus, zijn volgens de minister ouder dan vijftig jaar. Coronavaccinaties en boosters bieden nog steeds voldoende bescherming, beklemtoont Kuipers.