Het kabinet heeft besloten de coronamaatregelen verder af te schalen, heeft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dinsdag laten weten. De mondkapjesplicht in het ov verdwijnt volgende week woensdag. Ook het advies om thuis te werken vervalt.

De enige regel die intact blijft is de isolatie voor mensen die positief zijn getest op corona. Ook de basisadviezen, zoals handen wassen en niezen in je elleboog, blijven bestaan.

Het kabinet versoepelt verder dan het Outbreak Management Team (OMT) aanraadde. Het OMT adviseerde het kabinet om de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer te handhaven, maar het kabinet maakt er een advies van. Ook vond het OMT het verstandig om het huidige thuiswerkadvies niet aan te passen.

Kuipers acht de aangekondigde versoepelingen toch verantwoord, zegt hij dinsdag. Het aantal besmettingen is stabiel en het aantal ic-opnames blijft zoals verwacht. De meeste mensen die nu ziek worden van het virus, zijn ouder dan vijftig jaar.

De coronavaccinaties en de boosters bieden nog steeds voldoende bescherming, beklemtoont Kuipers.

Omikron zorgt wel voor opleving van besmettingen

Als gevolg van de besmettelijkere BA.2-subvariant van de omikronvariant en de eerdere versoepelingen is er sprake van een opleving van het aantal besmettingen. De verwachting is dat die niet tot een stijging van de ziekenhuiscijfers leidt, maar het OMT benadrukt dat nog niet duidelijk is of de piek al bereikt is.

Zolang het aantal infecties groot blijft, vindt het OMT nog steeds dat mondkapjes in het openbaar vervoer een "meerwaarde" hebben. Het kabinet vindt echter dat een advies volstaat.

Voor werkenden geldt nu nog het advies om de helft van de tijd thuis te werken en de andere helft op de werklocatie. Het kabinet laat de adviezen omtrent thuiswerken dus los.